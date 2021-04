U srijedu navečer ponovno su zabilježena podrhtavanja u Jadranu.

Nešto prije 21 sat zabilježen je potres magnitude 2,7 po Richteru s epicentrom 95 kilometara južno od Splita i 51 kilometar jugozapadno od otoka Korčule na dubini od 10 kilometara, zabilježila je aplikacija Euromediteranskog seizmološkog centra.

Desetak minuta kasnije zabilježeno je podrhtavanje magnitude 3,5 po Richteru no ovog puta u podmorju bliže talijanskoj obali Jadrana. I ovaj potres bio je na dubini od 10 kilometara.

Nešto ranije, oko 17 sati podrhtavalo je tlo na sjevernom Jadranu. Prema EMSC-u slab potres magnitude 1,3 po Richteru zabilježen je nedaleko od Crikvenice.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M1.3 in Croatia 50 min ago pic.twitter.com/4Phzh1POb2