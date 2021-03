Tresu se i podmorje i obala posljednjih nekoliko dana. Stručnjaci kažu, iako je u Jadranu bilo tsunamija, potresi su preduboko da bi uzrokovali znatniju štetu. Mudri Dalmatinci nemaju štete od potresa, samo koristi.

''Ujutro sam digao četiri mala parangala ničega, tuga! Ja pitam, što je ovo ušlo u more? Popodne sam digao veliki parangal od 450 udica - ništa, svaka udica 'ješka', što je ovo. Kad saberem, ja sam osjetio taj potres prije nego što su javili na vijestima da je bio'', kazao je viški ribar Damir Karuza kroz smijeh.

S Richterima će očito rasti i cijena ribe. Jučer je opet bilo nekoliko potresa od tri i četiri stupnja prema Richteru jugoistočno od Visa i jedan značajniji od tri kod Vrlike.



''Psihičko stanje čovjeku je malo napetije kad je potres'', istaknuo je Marinko Zupčić s Visa. Ante Linčir kaže kako nisu na području na kojem bi ih trebalo biti strah.

Seizmolozi kažu, da bi zbog potresa obalu zapljusnuo val, trebalo bi zatresti iznad sedam i pol po Richteru ili biti jako blizu površine. ''Dubina je deset kilometara, dosta ispod površine mora. Evo, ovaj najjači iz serije magnitudom jednak zagrebačkom potresu osjetio se u priobalju, ali nije izazvao nikakve štete'', pojasnio je Krešimir Kuk.

Meteorologinja i oceanografkinja Maja Bubalo kaže kako su tsunamiji uglavnom uzrokovani plitkim jakim potresima ispod morskog dna i nastanu kada dođe do vertikalnog pomaka morskog dna i cijeli vodeni stupac iznad se pomakne.

"Tada nastane val koji se širi prema obali. On može na otvorenom moru imati jako malu amplitudu, ali kako se približava obali, val postaje sve viši i postaje potencijalno jako razoran", objašnjava Bubalo.

U Jadranu se u 500 godina diglo 27 tsunamija. Najviši je na talijanskoj obali bio deset metara, a na našoj strani 1667., kad i dubrovački potres, jedan od valova dosegnuo je šest metara. 1979., nakon crnogorskog potresa, bilo je poginulih.

''Škampi su osjetili jer su se izvukli iz onih svojih stijena, puna je ribarnica škampi'', kazao je Bojan Jurišić iz Splita. No to nikako nije razlog da budu jeftiniji. Sad ima prostora i za povećanje cijene jer to nisu bilo kakvi, nego - pametni škampi.



