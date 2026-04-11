"Dobro je, ima li šećera?": Pogledajte što je sve Milanović kušao u Koprivnici i koja to koka košta čak 100 eura

Tradicija naših starih oživjela je u pravoj gastro oazi u srcu Koprivnice. U prvim redovima bio je i predsjednik države.

"Sa zeljem i bučinim uljem!", rekao je predsjednik Zoran Milanović.

Obilazeći festivalske štandove razgovarao je s obrtnicima i degustirao tradicijska jela i pića. Oko 80 izlagača i četrdesetak ekipa iz udruženja obrtnika i obrtničkih komora iz cijele Hrvatske pripremalo je specijalitete svojih krajeva.

"Predstavljale smo mudline, originalno tradicionalno peteransko jelo koje se radi od tijesta. Može se na slano ili slatko. Bučino ulje, orasi, pekmez domaći od šljiva i mak", kazala je Valentina Satajić iz udruge žena Hrvatsko srce Peteranec.

Koje je još specijalitete predsjednik degustirao, kakve su cijene na sajmu malih životinja te s kojim se sve izazovima bore domaći poljoprivrednici, pogledajte u nastavku priče u videoprilogu reporterke Dnevnika Nove TV Elvire Gašparović.