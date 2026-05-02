Planinarski dom u jednom od najljepših dijelova Hrvatske napokon ide u ozbiljnu obnovu

Planinarski dom na Risnjaku, poznat i kao Schlosserov dom, ide u ozbiljnu obnovu, hrvatska Vlada suglasila se s odlukom Upravnog vijeća Javne ustanove "Nacionalni park Risnjak“ da sklopi ugovor o građevinskim radovima s tvrtkom Fracasso Production iz Rijeke.

Cijena koju je ta tvrtka, inače jedini ponuditelj, ponudila iznosi nešto više od 1,5 milijuna eura bez PDV-a, odnosno nešto više od 1,9 milijuna eura s PDV-om.

Vlada je dala prethodnu suglasnost resornom Ministarstvu zaštite okoliša da preuzme obveze na teret državnog proračuna, okvirna dinamika plaćanja u ovoj godini je 368.545 eura, a u idućoj oko 1,2 milijuna eura bez PDV-a.

Postupak javne nabave za radove rekonstrukcije planinarskog doma Risnjak, smještenog na obroncima planinskog vrha Risnjak, na nadmorskoj visini 1418 metara, provela je Javna ustanova NP Risnjak. Radovima su obuhvaćeni: građevinski, obrtnički, hidroinstalaterski, strojarski i elektrotehnički radovi što bi domu trebalo omogućiti da nakon njihova završetka zasja u novom, kvalitetnijem izdanju.

Postojeći dom, koji se počeo graditi prije gotovo jednog stoljeća, u jesen 1931. godine, otvoren je godinu kasnije, u rujnu 1932. godine.

Od tada do danas na njemu je izvršen čitav niz obnova, a zadnja veća dovršena je 1988. godine kada dom poprima današnji izgled.

Planinarskim domom “Dr. Josip Schlosser Klekovski” upravljale su planinarske organizacije sve do 1991. god. kada prelazi pod upravu Nacionalnog parka “Risnjak”, pod kojom se nalazi i danas.

Dom se nalazi na sedlu između vrhova Velikog i južnog Malog Risnjaka, na Schlosserovoj livadi. Nazvan je po dr. Josipu Schlosseru Klekovskom, prvom predsjedniku Hrvatskog planinarskog društva i osnivaču hrvatske botanike.

Taj Dom, koji je sada zatvoren, u prizemlju ima kuhinju, prostoriju dežurnog, sanitarni čvor i prostranu blagovaonica, na katu sobe s krevetima i u potkrovlju skupnu spavaonicu. Dom ima 43 mjesta za noćenje i nema prilazne ceste, navodi na svojoj mrežnoj stranici Hrvatski planinarski savez.