Finska je i službeno postala najnovija članica NATO-a, te se tako ostvario scenarij iz noćne more za ruskog predsjednika Vladimira Putina.

Svečanom ceremonijom i potpisivanjem pristupnih dokumenata u sjedištu NATO-a u Bruxellesu Finska je danas i službeno postala 31. članica tog vojnog saveza.

Dokumente o pristupanju Finske NATO-u potpisao je ministar vanjskih poslova Pekka Haavisto, čime je službeno okončana procedura za ulazak te zemlje u Sjevernoatlantski savez.

Moskva prijeti zbog ulaska Finske u NATO: "To je napad, poduzet ćemo mjere!"

Nakon puta koji je započeo još u svibnju 2022., saveznici su danas službeno potvrdili ulazak Finske u NATO.

Na sastanku saveznika u Bruxellesu finski predsjednik Sauli Niinisto održao je posljednje konzultacije s glavnim tajnikom NATO-a Jensom Stoltenbergom, kao i s američkim ministrom obrane Lloydom Austinom.

Finska ulazi u NATO: "Ovo je dobar dan za sigurnost"

Ulaskom Finske u NATO ostvarila se noćna mora za ruskog predsjednika Vladimira Putina, čija je invazija na Ukrajinu gurnula Švedsku i Finsku prema Sjevernoatlantskom savezu. No kada će Švedska ući u NATO još se ne zna s obzirom na to da Turska i Mađarska to tek trebaju odobriti.

Moskva: To je napad na našu sigurnost!

Iz Kremlja su danas najavili protumjere na proširenje NATO-a.

"Ovo je daljnje pogoršanje situacije. Proširenje NATO-a napad je na našu sigurnost i na ruske nacionalne interese", rekao je novinarima glasnogovornik ruskog predsjednika Dmitrij Peskov.

Rusija i Finska dijele granicu dugu 1300 km, a Moskva je već rekla da će pojačati vojne divizije stacionirane na zapadu i sjeverozapadu zemlje.