Određen istražni zatvor napadaču iz Čakovca: DORH objavio za što ga sve terete

Zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela i utjecaja na svjedoke sudac istrage Županijskog suda u Varaždinu odredio je istražni zatvor 42-godišnjaku osumnjičenom za dva pokušaja ubojstva u središtu Čakovca.

Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu izvijestilo je da je ispitalo hrvatskog državljanina rođenog 1983. godine zbog sumnje na dva kaznena djela ubojstva u pokušaju, dovođenje u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom te neovlaštenu proizvodnju i promet drogama.

Prema sumnjama tužiteljstva, osumnjičenik je 4. srpnja oko četiri sata na parkiralištu ugostiteljskog objekta u Čakovcu s namjerom da usmrti 22-godišnjaka i 28-godišnjaka iz pištolja ispalio više hitaca prema njima.

U pucnjavi je 22-godišnjak zadobio teške ozljede, a 28-godišnjak lakše, dok su životi 23-godišnjakinje i 26-godišnjaka, koji su se u trenutku događaja nalazili u njihovoj neposrednoj blizini, bili dovedeni u opasnost.

Državno odvjetništvo sumnjiči 42-godišnjaka i da je radi daljnje prodaje držao više od kilograma marihuane, oko pet grama sintetskog kanabinoida te desetak grama kokaina.

Na prijedlog Županijskog državnog odvjetništva u Varaždinu sudac istrage odredio mu je istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela te opasnosti od ometanja kaznenog postupka utjecajem na svjedoke.

Županijsko državno odvjetništvo najavilo je da će protiv osumnjičenika donijeti rješenje o provođenju istrage.