FOTO Počinju radovi trajnog uređenja Stare Vlaške, pogledajte kako će izgledati

Projekt se realizira prema rješenju odabranom na prethodno provedenom urbanističko-arhitektonskom natječaju, na koji su pristigla 23 rada. Prvonagrađeno rješenje izradio je Studio Atmosfera.



"Kada smo Staru Vlašku, malu Martićevu i Masarykovu pretvorili u pješačke zone, jasno smo najavili da slijedi i njihovo trajno i cjelovito uređenje. Sada krećemo upravo u tu fazu za Staru Vlašku, prema rješenju odabranom na arhitektonskom natječaju"“, rekao je Tomislav Tomašević.

Pješačka površina

Zahvat obuhvaća obnovu Stare Vlaške te Ulice Jurja Branjuga, na ukupnoj površini od 4.050 m². Postojeći kolnik u Staroj Vlaškoj prenamijenit će se u pješačku površinu – asfalt će zamijeniti kamene ploče, a uklanjanjem rubnjaka formirat će se jedinstvena kolno-pješačka cjelina s novim sustavom površinske odvodnje. Početak radova očekuje se do rujna, s rokom izvođenja od tri mjeseca. Procijenjena vrijednost investicije iznosi 3,4 milijuna eura bez PDV-a.

Više zelenila

"Uređenje donosi više zelenila, novu opremu i rasvjetu te modernizirana prometna rješenja koja će povećavati sigurnost pješaka i protok prometa. Želimo stvoriti prostor u kojem će se ljudi rado zadržavati, a ne samo prolaziti", naglasio je Luka Korlaet, zamjenik gradonačelnika.



Prema autoru prvonagrađenog rada, prostor Stare Vlaške zamišljen je u tri zone tj. kao šetalište, trg i park. Južna zona namijenjena je pješacima, uz slobodan široki prostor bez barijera na kojem je moguće povremeno organizirati festivale, sajmove, tržnicu, itd. U središnjem dijelu bit će zelenilo, prostor za odmor, druženje, sastanke i igru, dok će sjeverna zona biti za ugostiteljske sadržaje, trgovine i slično.

Novi izvori svjetlosti

Projektom rekonstrukcije Vlaške ulice obuhvaćen je i dio Branjugove ulice, od Langovog trga do Palmotićeve, dio Palmotićeve ulice te dio Vlaške ulice od Palmotićeve do Draškovićeve ulice. U sklopu radova izgradit će se novi vodoopskrbni cjevovod u Branjugovoj ulici, osigurati elektroenergetski priključak za javna događanja te modernizirati sustav javne rasvjete. Dekorativnom rasvjetom osvijetlit će se spomenik Augustu Šenoi na platou u Vlaškoj ulici. Postojeća rasvjetna tijela zamijenit će se energetski učinkovitijim izvorima svjetlosti, a dodatno će se postaviti dekorativna i reflektorska rasvjeta za pješačke zone i zelene površine.



Također, radovima na dijelu Vlaške ulice od Palmotićeve do Draškovićeve ulice, s južne i sjeverne strane, predviđena je izgradnja javnih kanala koji će putem slivnika prikupljati oborinske vode te ih odvoditi u postojeći kolektor u Vlaškoj ulici. Na svim lokacijama postojeći asfaltni zastor s kolnika i nogostupa bit će zamijenjen kamenim opločenjem.



Iz Grada Zagreba podsjećaju da su u tijeku radovi na semaforizaciji zone Branjugove ulice, kako bi se povezala dva dijela pješačke zone i olakšao prelazak pješaka te modernizacija pješačkog prijelaza u ulici Ribnjak. Novi semafor imat će dva načina rada – trepćuće žuto svjetlo uz aktivaciju promjenjivog prometnog znaka te puni semaforski režim u vrijeme vršnih opterećenja. Rješenje će biti integrirano u sustav pametnog upravljanja prometom, čime se dodatno povećava sigurnost pješaka i optimizira protok vozila.