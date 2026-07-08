Policija izdala upozorenje zbog novog vala prevara: "Mi nikad ne postupamo na taj način"

Prevaranti haraju Pulom! Meta su im starije osobe, a do lakog plijena pokušavaju doći predstavljajući se kao - policajci. Iz MUP-a pozivaju na oprez.

"Kod mene nemaju šanse, ja sam rekla mužu na telefon pazi šta radiš, na mobitel, telefon, ima svega", rekla je Marija iz Pule.

Marija, sugovornica iz priloga Foto: Dnevnik Nove TV

"Imam ja staru mamu pa joj stalno govorim, kaže nikom ne otvaram i gotovo", kazala je Davorka, dodajući: "Sluša, sluša, mora slušati, jer ima 90 godina, što ona zna, njih je najlakše okrenuti, znate".

A "okreće" ih se dobro razrađenim scenarijem. Prevaranti žrtve najprije zovu na telefon, glume zabrinute inspektore i uvjeravaju ih da im je novac u kući krivotvoren. Nedugo nakon poziva, lažni policajci u civilu kucaju na vrata i odnose novac.

"Čujte, u svijetu ima svega i svačega i nije ni čudno da se ovo kod nas događa. Ne puštam ja u kuću nikoga", rekao je Franko iz Pule. "Naročito za ove starije ljude, oni koji su malo stariji upadnu u trapulu."

Samo jučer, u ovu zamku upalo je nekoliko osoba. Sve redom starije životne dobi.

"Starije osobe su nekako sklonije suradnji, poštuju autoritete pa kad zove netko tko kaže da je policajac oni to zaista vjeruju, prevaranti brzo djeluju, razgovor teče brzo, ne ostavljaju puno vremena da osobe razmisle", rekla je Suzana Sokač, glasnogovornica PU istarske.

Suzana Sokač, glasnogovornica PU istarske Foto: Dnevnik Nove TV

Pa kako ne bi postali žrtve ove drske prijevare – policija poziva na oprez.

"Policija ne postupa na taj način, nikada vas neće nazvati policijski službenik i reći da pripremite novac i da će doći po te novčanice da bi ih zamijenio. Policijski službenici obavljaju službene radnje u službenih policijskim prostorijama", poručila je Sokač.

Bilo je slučajeva, kažu u policiji, da se prevaranti predstavljaju i kao zdravstveni djelatnici ili djelatnici u bankama.