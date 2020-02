Glavni državni odvjetnik, Dražen Jelenić, član masonske lože, morao je odstupiti zbog tog članstva, iako ono nije protuzakonito te iako nije učinio ništa sporno. Otkrivamo zašto su se masoni javno prokazivali, tko je sve njihov član te koja je njihova uloga u društvu.

Sigurni smo da je cijela priča počela od prizora iz svečane lože. Dok se cijela zemlja zgražala i ismijavala činjenici da u loži HNK, jedan uz drugog, sjede gradonačelnik Zagreba Milan Bandić, odnosno optuženik u aferama Štandovi te Agram, i glavni državni odvjetnik Jelenić – osoba kojoj je posao dokazati kako je Bandić kriv, nekome se očito upalila lampica. Svečana loža sjela je kao budali šamar.

Jedna tiskovina ucjenjivala je masone s objavom njihovih internih fotografija. Kada Veliki Majstor Gabrić nije pristao na ucjenu, fotografije su objavljenje i narod je mogao proučavati tko je sve u masonskoj loži.

„Ovdje nije ugrožena sloboda medija, nego imamo model kako operira 7dnevno, dakle primio sam 10 mailova gdje ljudi žele svjedočiti kako je Mark Cigoj i 7dnevno reketarilo njih i te sam sve dopise proslijedio policiji“, tvrdi Siniša Gabrić.

Jelenić nije prekršio zakon, ali je svejedno morao otići

Zatim je priča otišla korak dalje. Nacional objavljuje kako je glavni državni odvjetnik mason. Ovaj potom to priznaje, a tek onda nastaje pravi kaos. Gabrić tvrdi je to rezultat traljavo vođene istrage DORH-a i Jelenića, koji pak vraća lopticu i tvrdi da je Gabrić pokušao utjecati na istragu.

„Volio bih da gospodin Jelenić iskaže to kako sam ja njemu prijetio ili kako sam se miješao u postupak, evo neka sad malo gospodin Jelenić čuje šta je pričao, dakle cijeli razgovor je snimljen da mi ne mogu imputirati da sam ja nešto reko ili vršio neki pritisak“, uvjerava nas Gabrić.

I tu pada glavni državni odvjetnik. Sam je odstupio. Odvjetnik Anto Nobilo tvrdi kako uopće nije bilo zakonskih mogućnosti za smjenu Jelenića te kako, da on nije dao ostavku, premijer Plenković njemu ništa ne bi mogao.

Da se tajno društvo posvađa javno zvuči kao skeč Monty Pythona, ali ne, to je hrvatska realnost u 21. stoljeću.

„Po svemu sudeći ispada da to nije bila prava loža, odnosno ona je organizirana kao udruga, ali obzirom da nije bila priznata od praktički nikoga relevantnoga u svjetskoj masoneriji, onda ispada da to nije bila prava masonska loža“, objašnjava naš anonimni sugovornik i slobodni zidar.

Loža u postupku priznanja?

Sam Veliki Majstor Nikica Gabrić tvrdi kako je njegova loža u postupku priznanja od strane francuske lože. Početak ove naoko smiješne, a zapravo tragične priče, dogodio se u Beogradu.

Veliki Orijent Hrvatske osnovan je preko granice. Oformio ga je zagovaratelj "balkanskog pijemonta" dr. Čedomir Vukić, izbačen iz priznate srpske masonske lože.

„Po saznanjima koja ja kao član velike nacionalne lože imam, Čedomir Vukić je bio član regularne velike lože Srbije i za vrijeme mandata velikog majstora Petra Kostića je izbačen iz regularne Velike lože Srbije“, tvrdi Nikola Mitrović iz Velike Nacionalne lože Srbije.

Potom je htio registrirati svoju Regularnu veliku ložu Srbije, i tako zaradio nadimak Čeda Zarez.

Naime, njegova je organizacija imala isto ime pa je regularna velika loža uložila primedbu na to. On je zatim u naziv samo dodao jedan zarez zbog kojeg je taj nadimak i dobio. Sa sinom Dušanom je osnovao Veliki orijent Srbije da bi zaradio na naivčinama.

„Određeni broj članova je istupio iz Velikog orijenta Srbije koji su svjedočili kakva je situacija u toj paramasonskoj oragnizaciji bila tako da smo saznali koji je osnovni cilj takve organizacije. Čovjek je mogao za dan da napreduje od prvog do 33 stupnjeva za više tisuća eura“, dodaje Mitrović.

Pravim masonima cilj nije uhljebiti se, već duhovno napredovati

Potom je sa Zoranom Vojnićem Tunićem iz Subotice osnovao Veliki orijent Hrvatske. U prvoj godini rada imali su prihod od milijun i 380 tisuća kuna.

Upitali smo anonimnog masona je li se i kod nas mogao kupovati položaj u organizaciji.

„Naravno da nije, to su cifre koje si ne bi mogli priuštiti svi oni možda koje bi ostali članovi lože željeli tamo vidjeti. Očito je bio cilj tamo povezati ljude koji su u biznisu ili možda u politici, ali to nije osnovna bit masonerije. U normalnim ložama postoje ljudi svih imovinskih statusa, postoje nezaposleni, postoje liječnici, postoje odvjetnici, postoje i političari“, objašnjava.

Veliki Majstor upisan kao osnivač Velikog Orijenta Hrvatske, Zoran Vojnić Tunić iz Subotice, marljivo je skupljao članove. A principi su bili potpuno isti.

„Očito su željeli omasoviti članstvo i krenuli su vrlo brzo prihvaćati nove članove bez dovoljno provjera. Primjerice, poput nekih veza, poznanstava ili nekog biznisa što u svakom slučaju masonskoj loži nije nikad ono zbog čega se dolazi u masonstvo“, kaže nam izvor.

Tvrdi i da koliko god to javnosti zvučalo kao priče za malu djecu, slobodni zidari ili masoni u ložama, rade na osobnom duhovnom napretku, a dostići stupnjeve nije moguće ostvariti preko noći. „Doći do 33. stupnja je cjeloživotni posao. To se ne dolazi u šest mjeseci ni u dvije godine. To su potrebne godine i godine edukacije i nakon toga se eventualno može dobiti neki od tih viših stupnjeva. Tamo je bilo ljudi koji su bili vrlo kratko i vrlo brzo su došli u visoke stupnjeve“, zaključio je.

Jednako kao i u karateu, govori nam, nemoguće je postati crni pojas u šest mjeseci. Međutim, upravo to se u Velikom Orijentu Hrvatske događalo. Pa je tako Nikica Gabrić postao Veliki Meštar i svrgnuo Vojnića Tunjića u veljači 2018.

Mogu izvan dosega javnosti utjecati na društvo

U ožujku im se pridružuje i glavni državni odvjetnik Dražen Jelenić kojemu je imponiralo da je netko prepoznao njegov rad i stručnost. Bilo je to kada se već naveliko pričalo tko će biti novi državni odvjetnik. Masonsku prisegu je položio netom prije izbora na funkciju.

„Mi ipak nešto znamo o tome kako funkcionira masonaka organizacija. Oni hoće imati jake, utjecajne i moćne ljude u svojim redovima i ja sam skoro sigurna, da su oni njega zato i vrbovali jer se otprilike znalo da će on postati glavni državni odvjetnik. Tu ima niz spornih stvari“, tvrdi novinarka Telegrama Sanja Modrić.

Dakle, prisegnuo je na lojalnost tajnom društvu, a potom prisegnuo kako će biti lojalan svima nama, Ustavu i zakonima. Nobilo tako smatra da je to neprimjereno jer ako učlane nekoga iz policije ili iz vojske mogu na prekriveni način utjecati na tokove u društvu, a nisu izašli na izbore, nitko im nije dao legitimitet, niti itko zna koji su im ciljevi.

„Pa neka imaju što kaže naš narod muda pa kad su tako već veliki frajeri neka kažu da su članovi masonske lože i onda ćemo vidjeti sve od slučaja do slučaja kako stvari stoje i tko je kome naklonjen“, govori Modrić.

Pogoduje li rasulo državnog odvjetništva nekome?

U loži je došlo do raskola. Iz nje su izašli mnogi političari, direktori državnih tvrtki, pa i sam Jelenić, a nastale su nove. Nobilo kaže da je nakon izlaska u javnost sve postalo jedna velika parodija. Takvo što se pravim masonima nikada ni pod koju cijenu ne bi moglo dogoditi. Ne bi se čak moglo dogoditi ni da fotografije masona izađu van na takav način.

Iako Jelenić nije na spornim fotografijama kojima se ucjenjivalo, morao je otići. Tisuću je teorija zavjere zašto je do toga došlo. Podmetanje Andreju Plenkoviću, ili možda odgoda od 6 mjeseci, koliko će državno odvjetništvo biti obezglavljeno, pogoduje nekome.

„Imamo velika suđenja koja nisu ni počela. Ja ću samo ponoviti da je prošlo dvije godine od afere Agrokor, mi nemamo još optužnicu, a po onome što se šuška dugo i neće biti optužnice. Imamo aferu Uljanik koja je također bila u funkciji zaštite Vlade“, uvjeren je Nobilo.

U svakom slučaju sve što se dogodilo, iako smiješno, prilično je opasno.

„HDZ na taj način radi već 30 godina“

Kada je cijela stvar eksplodirala onda su se braća Jelenić i Gabrić počeli optuživati tko je na koga vršio pritisak i tko je koga ucjenjivao. Reketarenje je palo u drugi plan. Naš sugovornik tvrdi kako pravi masoni nikada ne smiju tražiti uslugu od nekoga tko se tek pridružio, te kako ih se pogotovo ne smije, bilo na koji način, staviti u poziciju da osjećaju obvezu prema nekome iz lože.

No ovi naši nisu zapravo napravili ništa što je neuobičajeno, to inače rade ljudi s poznanstvima. „Upravo to šta su te masonske lože htjele raditi rade naši političari. HDZ na taj način radi 30 godina. Namjesti direktora u državnu tvrtku, onda taj direktor mora glasače iz toga mjesta zaposliti u državnoj tvrtki“, optužuje Nobilo.

Sada su odjefnom neki sa fotografija za ucjenjivanje počeli priznavati da su masoni, drugi pak mudro šute dok se ne smiri situacija.

„Evo sad smo vidjeli da zbog ljudi koji su ne svojom voljom izašli u javnost kao masoni, imaju određene probleme, da se čak i fizički napda njihova imovina, da im se prijeti, što nije dobro, jer tu nema nečega što bi bilo u nesukladu s bilo kojom dimenzijom života pa čak i sa vjerom s obzirom da je u masoneriji bilo i ima još uvijek biskupa, svećenika i praktičnih katolika, ali ima i ljudi drugih vjeroispovjesti“, dodaje anonimni slobodni zidar.

Teoretičari zavjere će pak reći kako masoni žele uništiti katoličku crkvu te da štuju vraga iako bi, da su zaista tako moćni, u sedam stoljeća koliko postoje da im je to u interesu vjerojatno već i napravili. „Čini mi se da ta histerija koja se stvorila oko masona je dosta glupa jer sigurno nam masoni nisu krivi što smo gotovo posljedni na svim europskim ljestvicama u kvaliteti“, oštra je bila Modrić, dok Nobilo samo kratko dodaje „kakava država takvi i masoni“.

Svekoliki puk se zabavljao, masoni crvenili, a priča još nije dobila svoj kraj. Sve ovo produbilo je ionako duboko nepovjerenje u rad institucija, a pogotovo čelnih ljudi.

