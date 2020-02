Članstvo Dražena Jelenića u masonskoj loži postavilo je pitanje tko je sve od dužnosnika u različitim udrugama, a da u tome nisu transparentni. Mnogi od njih nisu unijeli te podatke u svoju imovinsku karticu, a to im je obveza.

Na tvrdnje europarlamentarca Ivana Vilibora Sinčića da bi i on mogao biti mason, Milan Bandić odgovara:

"Ja nisam u nijednoj loži, mogu biti samo u jednoj loži. To je loža zajedništva, rada i solidarnosti. Ni jedna druga i svake četiri godine, 150 do 200.000 ljudi se kreće u mojoj loži, a to su moji Zagrepčani''.

U njegovoj imovinskoj kartici ne piše da je član ijedne udruge. No, Ivan Vilibor Sinčić tvrdi suprotno. "Mi smo sve naše podatke u vezi gospodina Bandića poslali Povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa i očekujemo da Povjerenstvu neće lagati i da će se tamo očitovati u kojim je sve udrugama'', govori o Bandiću Sinčić. A Povjerenstvu su, kaže, dostavili popis s više dužnosnika, no ne želi otkriti detalje.

"Zanimljiv je isto slučaj guvernera Borisa Vujčića. Podatke smo također poslali Povjerenstvu i bilo bi dobro da se sam gospodin Vujčić očituje prije nego ga Povjerenstvo pita u kojim je on sve udrugama, a koje nije naveo'', rekao je Ivan Vilibor Sinčić.

Iz HNB-a poručuju da će guverner unijeti te podatke. Odgovaraju da je član tri udruge čiji su podaci javno dostupni, pa je tako u Hrvatskom teniskom savezu i u udruženju bivših studenata Ekonomskog fakulteta. "Guverner Vujčić je počasni član u Rotary clubu, konkretno, Rotary klubu Zagreb Gradec koji se bavi društveno korisnim aktivnostima i humanitarnim radom'', poručuju.

Đuro Sessa: Rad sudaca je javan

Predsjednik SDP-a Davor Bernardić kaže da on ne može znati ima li u SDP-u masona. Nije problem članstvo u udrugama, kaže, nego korupcija. "I zato je morao otići glavni državni odvjetnik, jer je bio vrlo agilan kada je trebalo ispitati određene aktere u slučaju gdje je on imao neki interes, ali zato nije našao za shodno, primjerice, ispitati glavne aktere tajnih sastanaka u Vladi, primjerice grupe Borg'', kazao je Bernardić.

A da Dražen Jelenić nije zaštitio insitituciju glavnog državnog odvjetnika, pokazao je primajući na razgovor Nikicu Gabrića, smatra HNS-ov Stjepan Čuraj. ''Običan građanin sigurno ne može doći do glavnog državnog odvjetnika jer u toj fazi sigurno neko poznanstvo daje povlašteni položaj'', kaže Čuraj. Povjerenje u pravosuđe je nisko, govori, pa i pravosudni dužnosnici moraju u svoje kartice unijeti članstvo u udrugama.

Predsjednik Vrhovnog suda Đuro Sessa odgovara: "Neće smetati da se i to za suce dopuni, ali s obzirom na to da postoji taj institut izuzeća, mislim da su i suci i stranke dovoljno zaštićeni od evenutalne sumnje na sukob interesa, odnosno pristranosti''. Ponovio je i stav sudaca da nisu za sigurnosne provjere. Njihov je rad javan, kaže, i svatko može vidjeti njihove odluke.

