Reporterka Dnevnika Nove TV Marina Bešić Đukarić državnog odvjetnika Ivana Turudića pitala je o tajmingu uhićenja SDP-ove Barbare Antolić Vupora, zbog čega ga oporba proziva, ali i o slučaju Josipa Dabre i snimkama koje mu ne idu u korist.

"Za slučaj Dabro će biti donesena meritorna državnoodvjetnička odluka u najskorije vrijeme. Govoriti da bi nešto kompromitiralo ili nekompromitiralo je prerano", rekao je.

Odgovorio je i na pitanje zašto Dabro nije bio priveden s obzirom na pucnjavu sa snimki i s obzirom da je i s kalašnjikovim koji isto nije dopušten.

"Ne mogu ni na to odgovoriti. Što vam to znači? Nema privođenja za svako kazneno djelo. Koliko je meni poznato, njemu se na teret stavljaju kaznena djela za koja je predviđena kazna zatvora do pet godina. Može ga se, ali ne mora privesti", napomenuo je Turudić.

"Postupanje tijekom izvida je tajno, ja sad ne mogu kao glavni državni odvjetnik kršit zakon i govoriti vama o sadržaju izvidnih i dokaznih radnji", dodao je.

Komentirao je i uhićenje SDP-ove saborske zastupnice, za što predsjednik te stranke Siniša Hajdaš Dončić tvrdi da je predstava u Turudićevoj režiji.

"Gospodina Dončića ne želim komentirati. Oni napadaju iz svih oružja, njihovi združeni odredi. Jedan dan napadnu, a nakon toga se dogodi da nekoliko osumnjičenika prizna da su počinili kazneno djelo. Nema nakon toga nikakvog Dončića, Čačića i ne znam koga. Šute kao zaliveni", rekao je.

"Striktno poštujemo zakon, a obazirat se na takve izjave koje idu na to da se institucije porobe i da oni mogu biti ti koji će nalagati DORH-u što da radi – zaista neće biti tako", zaključio je glavni državni odvjetnik.

