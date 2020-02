Masoni, odnosno slobodni zidari u Hrvatskoj su se pojavili u 18. stoljeću. Rituale i običaje unutar grupe ne smiju otkrivati, kao ni imena ostalih članova.

Obavijeni velom tajne, ali kažu – nisu tajno udruženje. "Velika loža starih, slobodnih i prihvaćenih zidara Hrvatske" na svojim internetskim stranicama tvrdi: "Slobodno zidarstvo najveće je i najraširenije bratstvo na svijetu''.

A koja su njihova temeljna načela? To je udruženje slobodnih muškaraca na dobrom glasu koji teže duševnom i moralnom oplemenjivanju. Slobodni zidar ne smije onoga tko nije slobodni zidar upoznati s ritualima, znakovima i običajima koji služe za međusobno prepoznavanje, niti smije otkriti ostale članove.

Masoni se u Hrvatskoj prvi put pojavljuju u 18. stoljeću. Jedna od poznatijih masonskih riječkih loža bila je loža Sirius. Njihovo djelovanje na riječkom području istraživala je doktorica Ljubinka Toševa Karpowicz. ''Ja bih mogla reći, i to moja istraživanja potvrđuju, da je masonerija ustvari svojevrsna politička stranka koja mijenja svoju organizaciju, koncepciju, ideologiju sukladno vremenu i mjestu gdje se pojavljuje'', kaže politologinja.

Kakav je stav katoličke crkve? Velačasni Mato Mićan kaže da je stav crkve od samog postanka masona jasan. ''Masoni su društvo koje rovari protiv crkve. I to je službeni stav crkve sve do dana današnjega. Ipak crkva poziva na suradnju i na razgovor. Učlanjivati se u masonska društva kao vjernik i katolik – to se ne može'', kaže velečasni.



I građani su čuli za masone. ''Znaju svi za njih, ali nitko ih ne poznaje'', kaže Zdravko iz Zagreba.

Spominje se da u Hrvatskoj postoje tri lože, koje ukupno imaju oko 800 članova. ''Znam da u SAD-u gdje je masonerija javna, dozvoljena, svi se znaju, samo dva predsjednika SAD-a nisu bili masoni'', kaže Toševa Karpowicz.

Među istaknutim članovima slobodnozidarskog bratstva spominju se Mozart i Tolstoj.

