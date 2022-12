Veliki problem nedostatka liječnika, medicinskih sestara i tehničara – Istarska županija pokušat će riješiti burzom zdravstvenih radnika. Svi oni koji žele ulaze u bazu i po potrebi se šalju na mjesta na kojima nedostaje kadra.

Nakon što na odjelu i u operacijskoj dvorani odradi sav posao, specijalizant abdominalne kirurgije Mario Milotić svoje prekovremene sate ponudio je Nastavnom zavodu za hitnu medicinu.

"Ja sam se prijavio sad na burzu, oni imaju moj kontakt i kad bude trebao neki liječnik da odradi neku smjenu ili nekoliko smjena, oni će tada mene zvati i ja ću, ako mogu, to odraditi", rekao je Milotić za Dnevnik Nove TV.

Sa svojim "slobodnim vremenom" isto je napravio i medicinski tehničar Kristo Vulija jer, kaže, rado će dati ruke kolegama u situacijama kada ih nema dovoljno.

"Rad u općoj bolnici na odjelima na kojima sam radio prije na stažu. Zašto ne da se krpamo, dosta nas se pozna od ranije. Susrećemo se kad im vozimo pacijenta. Ako im treba pomoć, zašto ne? Ako nama treba pomoć", rekao je Vulija.

Vapaj za pomoć ovih dana stigao je s pulske hitne. U prvom mjesecu s istarske burze zdravstvenih radnika zatražili su popunjavanje 15 smjena liječnika.

"Zasad nismo popunili svih 15. Rok je do sutra. Nadam se da će biti još nešto odaziva kako bismo popunili potrebite smjene koje imamo", rekla je glavna sestra OB-a Pula Irina Pucić.

Neke je na sebe preuzela i doktorica Zlata Jurgić Radić.

"Pokrpat ćemo se. Ja sam uzela dvije smjene, koliko mogu s obzirom na raspored primarne, domicilne ustave. Koliko mogu", rekla je Jurgić Radić.

I tako funkcionira istarska burza zdravstvenih radnika. Oni koji žele dodatno raditi i zaraditi prijavili su se, a onda ih koordinatori po potrebi šalju u zdravstvene i socijalne ustanove u istarskoj županiji.

"Svi odrađuju svoj posao u matičnoj ustanovi. Kad im vrijeme dopušta, tada pružaju zdravstvenu uslugu u drugoj i time naši pacijenti dobiju usluge, a ljudi imaju mogućnost dodatno zaraditi", rekla je pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb istarske županije Gordana Antić.

Iako je ovo, napominje, odlična mjera da se premosti nedostatak radne snage, ona ne može biti i rješenje za kroničan nedostatak medicinskih sestara, tehničara i liječnika u Hrvatskoj.

Reporterka Dnevnika Nove TV Lina Dollar javila se uživo iz Pule, gdje je o ovom modelu razgovarala s predsjednicom Hrvatske udruge bolničkih liječnika Ivanom Šmit.

"Samo medicinskih sestara i tehničara u bolničkom sustavu nedostaje oko 4000. Nedostaje na stotine liječnika obiteljske medicine. I na pulskom hitnom traktu kronično nedostaje liječnika, medicinskih sestara na svakom odjelu", izvijestila je Dollar.

Na nedostatak zdravstvenih radnika osvrnula se i Ivana Šmit. "Nažalost, to je jedna informacija koja se godinama proteže kroz javni sustav i kroz naše opće informacije. Nažalost se situacija iz dana u dan, iz mjeseca u mjesec, iz godine u godinu ne popravlja, nego postaje sve gora i gora. Otprilike tri i pol milijuna prekovremenih sati u bolničkom sustavu, koje svake godine odrade medicinske djelatnice i djelatnici i liječnici. Zapravo bi trebalo popuniti sa nekakvih, otprilike, 1500 liječnika da bi se to svelo u okvire nekakvih prihvatljivih brojki", kazala je Šmit.

No, što je dovelo do toga? "To je sada nešto što zahtijeva temeljitu analizu. Nažalost, godinama manjka svijesti o tome kakav će zdravstveni sustav biti u budućnosti, manjak adekvatnog planiranja, manjak nekakvih razmišljanja i promišljanja o tome da nam populacija stari, da nam zdravstvenih djelatnika ne može biti dovoljno onoliko koliko ih je bilo dovoljno prije 50 ili 100 godina, nego da će zapravo novi zahtjevi i razvoj medicine zahtijevati sve više i više novoga kadra jer medicina ide naprijed. Starenjem populacije zahtjev za medicinskim osobljem se duplicira", dodala je.

Preko noći se to, kaže Šmit, ne može riješiti.

"Potrebno je donositi ono što rade razvijenije zemlje Europske unije - dugoročne planove koji će obuhvatiti sve ovo o čemu sam promišljala. Tu se trebaju uključiti različite druge struke, od demografa pa nadalje. Treba promisliti kako privući ljude u zdravstveni sustav, ne represijom, nego sustavom nagrađivanja i adekvatnim mjerama kao što to rade vani. Naši ljudi odlaze vani. Znači da treba prekopirati nešto što je vani dobro i što će zapravo privući ljude u zdravstveni sustav. Treba napraviti reformu, ne onu kozmetičku, kako se to već godinama radi, nego onu temeljitu, koja će privući ljude koji će biti zadovoljni", kazala je Šmit.

Osvrnula se Šmit i na burzu zdravstvenih radnika u Istri.

"Nešto sitno požara će se pogasiti. Da će napraviti neku veliku revoluciju - neće. To su ljudi koji su već zaposleni u zdravstvenom sustavu u brojnim ustanovama, što privatnim, što obiteljskim ordinacijama, što po bolničkom sektoru. Međutim, to su ljudi koji već imaju svoju satnicu raspoređenu u tim ustanovama, koji će zapravo svoje slobodno vrijeme onda odlučiti još negdje dodatno iskoristiti i popuniti rupu u zdravstvenom sustavu. Međutim, to nisu ljudi koji su na burzi rada. To su ljudi koji već imaju svoj posao, pa će svoje prekovremene sate odraditi sad još negdje dodatno u nekim dodatnim ustanovama", zaključila je Šmit.

