Plakatima vrbuju liječnike, razljutili ostatak Hrvatske: ''Ljuti me i žalosti. Ne znam koji bih sad izraz upotrijebio''

Jumbo plakati po cijeloj Hrvatskoj. Istarska županija poziva zdravstvene djelatnike da dođu kod njih jer je, kažu, kod njih najbolje.

Neki od plakata osvanuli i u Koprivnici. Građani su podijeljeni. Neki smatraju da Istarska županija ne treba reklamirati poslove za liječnike u 350 kilometara udaljenoj Koprivnici, a drugi u tome ne vide problem.

Župana koprivničko-križevačkog Darka Korena plakati su neugodno iznenadili. Kaže da je riječ o nekorektnom pokušaju vrbovanja liječnika kojih nema dovoljno ni kod njih.



"Ljuti me i žalosti. Ne znam koji bih sad izraz upotrijebio, ali sigurno to na neki način omalovažava druga područja Hrvatske jer nije puno bolja situacija, čak štoviše, loša i u mnogim slavonskim županijama, pa i kod nas ovdje. Znamo da je to tako u Istri sve sjajno kako plakati prikazuju, onda bi dolje vjerojatno bilo liječnika i ne bi bilo potrebe za ovakvim gerila marketingom", rekao je Koren.

Iz Doma zdravlja žestoko reagirali

Plakati su postavljeni na ulaze u domove zdravlja. Iz Koprivničko-križavačkog poručuju da je riječ o primjerui nelojalne konkurencije.



"Umjesto da trošimo vrijeme i resurse na postavljanje reklama diljem Hrvatske, i što je još gore ispred zdravstvenih ustanova, bilo bi nam bolje da djelujemo sustavno na srž problema, koji jedino tako možemo dugoročno riješiti i osigurati zdravstvenu zaštitu za sve naše pacijente, u svim dijelovima Lijepe Naše", stoji u priopćenju Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije.

Istarska županija posegnula je u džep i izvadila gotovo dva milijuna eura kako bi one koji su tu zadržali, ali i privukli nove. Na stolu je bonus dobrodošlice od 2000 do 5000 eura, u ljetnoj sezoni zbog pojačanog rada 300 eura na mjesec.

"To je financijski bonus vjernosti tako da svaki naš zaposlenik koji radi više od pet godina do 10 će dobiti 700 eura jednokratno, već prije Uskrsa, ovi koji rade više od 10 godina će dobiti 1400 eura", izjavila je Gordana Antić, pročelnica županijskog Upravnog odjelaza zdravstvo i socijalnu skrb.



Da sve stigne, liječnica opće prakse Tamara Nožica dolazi nekad ranije na posao, ostaje i nakon smjene. Kroz abulantu joj dnevno prođe 100 pacijenata.

"Onda imate javljanje na telefone, mailove - njjih bude 50-ak na dan, sestra preslušava još 50-ak poruka i još na to dolazi i kućna posjeta", kazala je Nožica.

Iz Istarske županije na prozivke o nelojalnoj konkurencji odgovaraju da njihove mjere nisu neuobičajena pojava i da ih imaju i brojni drugi hrvatski gradovi te ne vide razloga za nikakvu nervozu.

