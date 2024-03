''Uredba o plaćama nije pravedna'', upozoravaju prosvjetari, ali odgovor Vlade neće im se svidjeti

Održan je veliki prosvjed ''Mijenjajte koeficijente''. Uvreda i nepravda - to su najčešće dvije riječi koje se moglo čuti od prosvjetara pa su i šetnjom centrom Zagreba jasno poručili da su nezadovoljni koeficijentima, i to ne samo pukim brojevima.

''Ljuti me to što radim tek pet godina, a već sam umorna i želim dati otkaz, i to zbog svega - plaće, uvjeta, količine posla, zbog poštovanja u društvu'', kazala je Maja, profesorica engleskog jezika, koja je u Zagreb potegla iz Bregane.

Uredba o plaćama, upozoravaju prosvjetari, nije pravedna. A kad su koeficijenti u pitanju, znaju ispod čega ne žele. ''2, 15 to je sredina osmog platnog razreda. Znači, više od toga'', objasnio je predsjednik sindikata Preporod Željko Stipić

Prosvjed je podržao i tajnik Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja Matija Kroflin. Prošli put su bili suorganizatori, no ne i ovaj put. Uredbu analiziraju, a što misle reći će u ponedjeljak: ''To što nismo danas ovdje ne znači da za mjesec dana kada naši ljudi vide što je konkretno Uredba za njihovu materijalnu poziciju značila, nećemo biti ovdje zajedno sa sindikatom Preporod ili nekim drugim sindikatom.''Ako jedan sindikat može napraviti ovo, neka se Vlada zamisli, kazao je Stipić.

Ima li volje za mijenjanjem Uredbe, pitanje je na koje je za Dnevnik Nove TV savjetnik ministra znanosti i obrazovanja Božo Pavičin odgovorio: ''Hajdemo pričekati da se isplate plaće pa ćemo vidjeti ostaju li pri tome.''

Na pitanje što ako ostanu, odvratio je: ''Onda ništa, Uredba se može mijenjati u nekoj drugoj Vladi, ali sada nema razloga stvarno za mijenjanje.''

