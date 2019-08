Zagrebački gradonačelnik pokušao se ispričati zbog svoje seksističke izjave prema novinarki, no uputio je ispriku koja to nije. Na posprdan je način komentirao prikupljanje otpada u Prelogu.

Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić posprdno je odgovorio na savjete o prikupljanju otpada upućene iz Preloga, uspoređujući taj grad, inače poznat po najboljim rješenjima za odvajanje otpada, sa zagrebačkom mjesnom zajednicom.

Prilikom podjele besplatnih udžbenika zagrebačkim srednjoškolcima, u svom se stilu nakon tri dana ispričao i zbog neprimjerenog obraćanja novinarki, kojoj je na njezine upite o zbrinjavanju otpada odgovorio da ga ona "rajca".



"Kad bi ja prevodio, samo ja nisam tako osjetljiv ko mimoza, onda bi ja rekao da me mobingiraju pojedini novinari, ali ne daj Bog, gdje bi vi to radili. Pa eto svima onima koji su to istrgli iz konteksta i tumače na svoj način, što se babi htilo, to se babi snilo, ispričavam."

"Što se tiče Preloga, to je jedna mjesna zajednica grada Zagreba, to ja očistim ujutro dok si vi otarete krmelje, dok vi tarete krmelje, ja u pola šest, kad idem na igralište ja to očistim."