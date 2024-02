Za Rusiju ratuje 15.000 Nepalaca: Koriste ih kao topovsko meso, a mame visokim plaćama

Oko 15.000 muškaraca iz Nepala pridružilo se ruskoj vojsci nakon što je ruska vlada prošle godine ponudila visoke plaće stranim borcima koji su spremni sudjelovati u ratu protiv Ukrajine.

Izvori navode da Rusija stranim borcima nudi plaću od najmanje 1800 eura mjesečno, kao i brzi proces dobivanja ruske putovnice.

Pročitajte i ovo Uhićeni su Četvorica dječaka silovala mladu ženu ispred trgovine, najmađi ima samo 12 godina

Nepalska putovnica označena je kao jedna od najlošijih u svijetu, rangirana čak i ispod Sjeverne Koreje, a sama nacija spada među najsiromašnije na svijetu.

Ramchandr Khadka, 37-godišnjak, nedavno se vratio u Nepal nakon što je ranjen na prvoj crti bojišnice u Ukrajini. U razgovoru za CNN, izrazio je duboko žaljenje zbog svoje odluke da se pridruži ruskoj vojsci, opisujući užase kojima je svjedočio.

Neimaština razlog odlaska u Rusiju

Ovaj rat u Ukrajini nije Khadkin prvi sukob. On je bio jedan od nepalskih maoističkih pobunjenika koji su tijekom devedesetih godina prošlog stoljeća ratovali protiv nepalske vojske. Nakon toga, otišao je u Afganistan gdje je radio za NATO kao plaćenik. Nakon 17 godina od završetka maoističkog rata, ostao je bez nade da će pronaći posao u Nepalu te je odlučio otputovati u Rusiju i ondje se pridružio vojsci.

Pročitajte i ovo Nagrađena je Nina (14) se trudi promijeniti svijet nabolje: "Nema baš puno djece da tako razmišljaju"

"Nisam se pridružio ruskoj vojsci jer sam to želio. U Nepalu nisam imao prilike za posao. No, gledajući unatrag, to nije bila dobra odluka. Nismo znali da ćemo biti poslani na prve crte tako brzo i koliko će situacija biti užasna", rekao je Khadka.

Stigavši u Moskvu u rujnu prošle godine, Khadka je nakon samo dva tjedna obuke poslan na prve crte bojišnice u Bahmutu, opremljen samo puškom i osnovnom opremom.

Umirovljeni general nepalske vojske, Binoj Basnyat, koji sada radi kao strateški analitičar, smatra da tako kratko razdoblje obuke prije slanja nepalskih vojnika u borbu ukazuje na očaj ruske vlade i njihovu potrebu za ljudskim resursima na bojišnici.

Pročitajte i ovo Nova generacija oružanih sustava Rusija upotrijebila novo moćno oružje: Putuje devet puta brže od zvuka, a domet joj je 1000 kilometara

"Ne postoji ni pedalj zemlje u Bakhmutu koji nije granatiran. Sve drveće, grmlje i zelenilo, sve je nestalo. Većina kuća je uništena. Tamo je situacija toliko jeziva da vam dođe plakati", ispričao je Khadka o svojim iskustvima.

Khadka je bio poslan u Bakhmut dva puta, gdje je ukupno proveo mjesec dana. Od strahota bojišnice spasio se tek kada je ranjen metkom u kuk. Spasili su ga i prenijeli nekoliko stotina metara od prve linije fronta, ali ondje su ga pogodili geleri kazetne bombe.

"Još uvijek me boli glava kad se sjetim strašnih prizora koje sam vidio u ratnoj zoni", rekao je.

Koriste ih kao topovsko meso

Nepalska vlada tvrdi da se samo 200 njenih građana bori u redovima ruske vojske te da je najmanje 13 Nepalaca izgubilo živote. Međutim, oporba i aktivisti za ljudska prava u Nepalu osporavaju te brojke.

Pročitajte i ovo Starlink Elon Musk reagirao na optužbe iz Ukrajine: "To je kategorički neistinito"

Bimala Rai Paudyal, istaknuta oporbena zastupnica i bivša ministrica vanjskih poslova, izjavila je da se između 14.000 i 15.000 Nepalaca nalazi na prvim linijama bojišnice, pozivajući se na izjave muškaraca koji su se vratili iz ratnih zona.

Iako ruska vojska nikada nije izašla sa službenim podatcima o tome koliko se boraca iz Nepala nalazi u njihovoj vojsci, poznato je da su ukrajinske snage do sada zarobile četiri Nepalca. Taj podatak objavilo je nepalskom ministarstvo vanjskih poslova.

Kritu Bhandari, aktivistica i političarka iz Kathmandua, izjavila je da ju je u posljednjih nekoliko tjedana kontaktiralo oko 2000 obitelji koje traže pomoć i pokušavaju pronaći nestale muškarce kako bi ih vratili u Nepal.

Pročitajte i ovo Sela u blatu Ova su sela svi prekrižili: "Nitko nema pitku vodu, struju, uličnu rasvjetu. Kao da živimo u 15. stoljeću"

Nepalski vojnik koji se nalazi u Rusiji, a koji je iz sigurnosnih razloga želio ostati anoniman, izjavio je za CNN da je tijekom svog boravka u centru za obuku blizu Moskve trenirao s raketnim bacačima, bombama, mitraljezima, dronovima i tenkovima.

Strani plaćenici nisu rijetkost

On je naglasio da su s njim bili ljudi iz različitih dijelova svijeta, uključujući kolege iz Afganistana, Indije, Konga i Egipta. Mnogi od Nepalaca koji su se prijavili u rusku vojsku nisu govorili ruski, ali tvrde da su instrukcije bile na engleskom jeziku. Nedostatak poznavanja jezika igrao je značajnu ulogu u gubitku mnogih života Nepalaca na prvim linijama fronta, rekao je bivši borac Khadka.

Pročitajte i ovo Vremenska prognoza Nakon kišovitog vikenda dobre vijesti za ljubitelje sunca: Što s onima koji se nadaju pravoj zimi i uživaju u njenim radostima?

Khadka je također izjavio kako ponekad nije bio niti siguran gdje mora ići te da je s ruskim zapovjednicima komunicirao putem aplikacija za prevođenje. Nekoliko povratnika iz Rusije među nepalskim borcima izjavilo je da su bili izloženi kao topovsko meso od strane ruskih vojnih snaga.

Suman Tamang, koji se vratio iz Rusije prije tjedan dana, iznio je tvrdnju da su Nepalci i drugi strani borci bili na prvim linijama fronta, dok su ruske snage bile pozicionirane nekoliko stotina metara iza kao podrška. Tamang je također izjavio da je ruski zapovjednik zlostavljao neke od njegovih kolega kada bi pokušali izraziti svoje brige. Dodao je da su ih Ukrajinci napadali dronovima, što njegova jedinica nije imala, zbog čega su ljudi izgubili živote.

Neki borci istaknuli su kako im je glavni motiv za pridruživanje ruskoj vojsci bio novac.

Pročitajte i ovo Vratile se maske Splićani se guše u prašini hotela Marjan: "Mislila sam da je snijeg kako je bio bijel balkon"

Nepalci koji se žele pridružiti ruskoj vojsci najprije putuju u Rusiju s turističkom vizom, a većina njih putuje preko Ujedinjenih Arapskih Emirata ili Indije. Nakon dolaska u Moskvu, odlaze u regrutni centar gdje se podvrgavaju fizičkom pregledu.

Plaća može narasti do 3600 eura

Bivši borac izjavio je da su regruteri vrlo sretni kada vide Nepalce. Potpisuje se jednogodišnji ugovor, a muškarci dobivaju račun u ruskoj banci na koji im sjeda najmanje 1800 eura mjesečne plaće, uz dodatne bonuse koji se često dodjeljuju. Bonusi se povećavaju što duže borci ostaju na prvim linijama fronta, a neki su izjavili da su zarađivali i do 3600 eura mjesečno.

Pročitajte i ovo Dnevnik Nove TV pita Slavite li Valentinovo? Pogledajte rezultate glasanja u Dnevniku Nove TV

Vlada Nepala s odlascima svojih državljana u rusku vojsku pokušala se izboriti uvođenjem zabrane svojim građanima da ondje putuju zbog posla. U borbu protiv novačenja uključilo se i nepalsko ministarstvo vanjskih poslova koje je pozvalo Rusiju da prestane novačiti njihove državljane.

"Jako smo zabrinuti što je Rusija regrutirala naše građane i poslala ih u ratne zone. Nemamo nikakvih informacija da Rusija nešto poduzima", rekao je nepalski ministar vanjskih poslova.

Analitičar Basnyat smatra da su politička nestabilnost i povećana nezaposlenost u Nepalu glavni faktori koji potiču Nepalce da riskiraju svoje živote u Rusiji.