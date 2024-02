Nakon kišovitog vikenda dobre vijesti za ljubitelje sunca: Što s onima koji se nadaju pravoj zimi i uživaju u njenim radostima?

Zima će nas u narednom periodu tek rubno dodirivati, dok će vrijeme biti pod prevladavajućim utjecajem grebena sa Sredozemlja. Nakon odmicanja i iščezavanja ciklone, u utorak i sljedećih nekoliko dana tlak zraka bit će povišen, dok će se stabilna i toplija zračna masa protezati dobrim dijelom centralne Europe i Sredozemlja. U takvim okolnostima cijeli tjedan očekujemo dosta sunca i vedrine: dani će biti topli, a jutra na kopnu hladna. Inače, prema srednjoj dnevnoj temperaturi, cijelo ovo razdoblje, i prošli tjedan, a i ovaj, po temperaturi su primjereniji travnju, nego sredini veljače. Pa evo kako će to proljetno vrijeme izgledati u utorak



Jutro, još uvijek malo promjenjivo, osobito na istoku i jugu gdje se očekuje i nešto više oblaka, pri čemu će biti moguća i kap kiše. U sjevernim i sjeverozapadnim krajevima i na sjevernom Jadranu, većinom djelomice sunčano. Na zapadu u unutrašnjosti će puhati umjeren sjeverni vjetar, a u istočnoj Hrvatskoj umjeren do jak sjeverozapadnjak. Na Jadranu burno uz umjerenu, a ponegdje i jaku buru s olujnim udarima, i to prije svega podno Velebita. Tijekom dana jačat će i na jugu. Jutarnja temperatura na kopnu od 1 do 6, a na moru uglavnom između 6 i 10 stupnjeva.

Pročitajte i ovo Ljubav se ne kupuje ili? Nevjerojatan iznos koji se potroši za Velentinovo: Zaljubljeni će zbog inflacije morati izdvojiti još više



Jačanje grebena tijekom dana pratit će i sve sunčanije vrijeme. Puhat će sjeverac i sjeveroistočnjak, a najviša dnevna temperatura bit će od 11 do 14 stupnjeva.



I u Slavoniji i Baranji sve češća sunčana razdoblja u drugom dijelu dana. Ovdje vjetrovito uz umjeren do jak sjeverozapadnjak, dok se dnevni maksimum temperature očekuje oko 11, 12 stupnjeva. Vjetar će naravno, malo ipak i pojačavati osjećaj hladnoće, no daleko je to od one prave zime kakvu bismo sredinom veljače inače očekivali.



U gorskoj Hrvatskoj u utorak poslijepodne također sunčana razdoblja, a na sjevernom Jadranu uz buru sunčano vrijeme će i prevladavati. Puhat će, podno Velebita jaka bura s olujnim udarima, dok će temperatura biti od 7, 8 stupnjeva u gorju do ponegdje 16 na sjevernom Jadranu.



U Dalmaciji, u utorak djelomice sunčano, uz promjenjivu naoblaku koje će više biti prijepodne, a sunca u drugom dijelu dana. I bura će se širiti, te kasnije pojačati i u Dalmaciji. Najviša dnevna temperatura, i ovdje oko 15, 16 stupnjeva.

Pročitajte i ovo "Razlika je velika" Kretivni građani traže način da izbjegnu plaćanje jednog poreza: Traže se potvrde liječnika, ali i država ima svoje načine



Idućih dana vrijeme će biti djelomice ili pretežno sunčano. Najviše vedrine očekujemo u srijedu, dok u četvrtak i petak povremeno može biti i nešto naoblake, no ne mnogo. I dalje će biti dosta sunčanih razdoblja. Mirno, uz slab vjetar, danju i ugodno, bez značajnije promjene ove najviše dnevne temperature, dok će jutra ipak biti hladnija, oko nule, što znači da još uvijek nije vrijeme za lagane jakne, barem što se jutra i večeri tiče. Sredinom dana zato bit će prilično ugodno. A i biometeorološke prilike bit će dosta povoljne. Jedino pažnju skrećemo na sve višu koncentraciju peludi drveća.

Pročitajte i ovo Uz podršku oporbenih zastupnika Mreža mladih ide na Ustavni sud: "Bez stranačke iskaznice mladi nemaju pravo da se njihov glas čuje"

Pročitajte i ovo I to je moguće Netko u Bjelovaru nije pogodio niti jedan broj, ali listić mu je ipak donio popriličan iznos



I na Jadranu će u srijedu prevladavati sunčano, a od četvrtka će biti djelomice vedro. Prema kraju tjedna povremeno povećane naoblake bit će uglavnom na sjevernom Jadranu. Umjerena i jaka bura i tramontana postupno će slabjeti: u četvrtak će okrenuti na sjeverozapadni, a u petak će zapuhati slab do umjeren jugoistočni vjetar. Temperatura se na moru neće značajnije mijenjati, ostaje toplo.



Još uvijek se ne možeme sa sigurnošću tvrditi kakvo nas vrijeme očekuje za vikend. U nedjelju je izgledalo da će to biti kiša, u ponedjeljak su pak veće šanse za sunce. Sve skupa, pod zajednički nazivnik ide jedino nesigurnost prognoze za te dane. Zato s planovima najbolje još malo pričekajte. Ali, planirati možete sve do vikenda.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.