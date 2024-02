Nina (14) se trudi promijeniti svijet nabolje: "Nema baš puno djece da tako razmišljaju"

Da i djeca mogu biti pokretači velikih i pozitivnih promjena dokazuje ova 14-godišnjakinja. Jedna je od onih koji su uvijek spremni pomoći, a već sada, u osnovnoj školi, razmišlja o toleranciji, socijalno isključenima i nasilju. I djeluje.

U borbu protiv nasilja uključila se prije gotovo dvije godine. S lakoćom i svoje vršnjake motivira na akciju, a uz to je i odlična učenica, sportašica i fotografkinja. Nina Dražin, učenica zagrebačke Osnovne škole Jordanovac naša je Bolja Hrvatska.

Pročitajte i ovo Vratile se maske Splićani se guše u prašini hotela Marjan: "Mislila sam da je snijeg kako je bio bijel balkon"



"Nasilje nije hrabrost. Želim kao prvo smanjiti nasilje, želim da ljudi shvate da im to nije potrebno u životu", rekla nam je 14-godišnja Nina.

Dobitnica nagrade Luka Ritz

Želi pozitivne promjene, vršnjake potiče na toleranciju. Organizira i smišlja humanitarne akcije s kojima se bori protiv nasilja.

"Zapravo je prekrasno kad se jedno mlado dijete uključi i kad želi na neki način promijeniti svijet. Ima jedno veliko srce, pokazuje veliku empatiju", tvrdi Jelena Mihali, vjeroučiteljica Osnovne škole Jordanovac i Ninina mentorica.

Pročitajte i ovo Dnevnik Nove TV pita Slavite li Valentinovo? Pogledajte rezultate glasanja u Dnevniku Nove TV



Dobitnica je nagrade Luka Ritz – Nasilje nije hrabrost i to za projekt naziva Sportom protiv nasilja.

"Kad sam dobila nagradu nisam to očekivala, ali sam bila presretna", rekla je djevojčica.



"Ona kad je dobila nagradu je rekla "zašto sam to dobila nisam napravila ništa posebno". Tek smo kasnije shvatili koliko je to veliko, ali nama je bitno da ona uživa", izjavila je ponosno mama Tamara Andreašić Dražin.

Uspješna sportašica

Atletiku trenira sedam godina, a shvatila je da kroz sport može djelovati i suprotstaviti se nasilju.

Pročitajte i ovo Ljubav se ne kupuje ili? Nevjerojatan iznos koji se potroši za Velentinovo: Zaljubljeni će zbog inflacije morati izdvojiti još više



"Ja kroz atletiku odmičem stres od sebe. Sve treba potaknuti da bi sport trebao biti od svakoga mali dio života", tvrdi Nina.

Prije dva dana osvojila je i dva zlata na državnom kadetskom prvenstvu, a ima i dvije bronce.



Organizira za sve učenike u školi sportske aktivnosti. Od vježbi za disanje do radionica atletike. Zajedno se rješavaju stresa, a ako i jednu osobu odmakne od nasilja, a potakne na sport, ona je zadovoljna.

Pročitajte i ovo "Razlika je velika" Kretivni građani traže način da izbjegnu plaćanje jednog poreza: Traže se potvrde liječnika, ali i država ima svoje načine



"Meni to najviše znači jer imam osjećaj da sam uspjela u nečem što sam si zadala cilj, odmah me to pokrene i odmah sam i ja sretnija", tvrdi Nina.



"Ponosni smo na nju, njezinu osobnost, njezine nagrade s obzirom na to da je to plod njezinog rada", izjavio je Gordan Dražin, Ninin tata.

Slikovnice donirala KBC-u

Veliko srce pokazala je i brinući o djeci u KBC-u Rebro. Odlučila im je uljepšati i olakšati dane u bolnici.



"Imala sam višak slikovnica doma i jednostavno sam se sjetila bolnice Rebro i da bi mogla njima to pokloniti", isrpičala nam je.



Radošću je ispunila i srca zaposlenika svoje škole. Zajedno s još troje učenika prikupila je donacije, a poklone za Božić pripremili su svim domarima, kuharicama, spremačicama.

Pročitajte i ovo Uz podršku oporbenih zastupnika Mreža mladih ide na Ustavni sud: "Bez stranačke iskaznice mladi nemaju pravo da se njihov glas čuje"

"Stvarno prekrasna gesta. Nismo očekivali, nitko se nije nadao. Nema baš puno djece da tako razmišljaju", ispričala nam je Dubravka Studen, spremačica škole Jordanovac.



"Nina nam je to predložila i mi smo to prihvatili. Mi smo odlučili da bi bilo lijepo dati im pažnju, da ih učinimo sretnima", tvrdi Ema, Ninina prijateljica.

Nina kreativnost iskazuje i kroz fotografiranje pa je i u toj sferi dva puta nagrađena.



"Svi imaju svakake aktivnosti, školu, a ona sve stigne i dalje je odlična učenica", ispričala nam je Antonia, Ninina prijateljica.

Pročitajte i ovo I to je moguće Netko u Bjelovaru nije pogodio niti jedan broj, ali listić mu je ipak donio popriličan iznos

Nina u budućnosti ne planira odustati ni od sporta, ali ni od borbe protiv nasilja.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.