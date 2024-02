Elon Musk reagirao na optužbe iz Ukrajine: "To je kategorički neistinito"

Ukrajinska vojska je rekla da je otkriveno da ruske snage koriste Starlink terminale kako bi olakšale napade na njihovu zemlju. Osnivač SpaceX-a Elon Musk demantirao je da ih prodaje Kremlju.

"Brojne lažne vijesti tvrde da SpaceX prodaje Starlink terminale Rusiji. To je kategorički neistinito. Koliko znamo, nijedan Starlink nije prodan Rusiji izravno ili neizravno", napisao je na društvenoj mreži X.

Pročitajte i ovo Brat saborske zastupnice Slavonski tajkun pobjegao u BiH da izbjegne zatvor: Ima niz optužnica

A number of false news reports claim that SpaceX is selling Starlink terminals to Russia.



This is categorically false.



To the best of our knowledge, no Starlinks have been sold directly or indirectly to Russia.