Milanović o izborima: "Majke mi, bit ću pošten". O Turudićevom automobilu: "To je dogovoreno"

Predsjednik Zoran Milanović raspisao je izbore za srijedu 17. travnja. Potom je objavio da će se kandidirati za premijersku funkciju. O parlamentarnim izborima, upozorenju Ustavnog suda i nizu drugih stvari govorio je za N1. Ovo je bio njegov prvi intervju otkako je najavio da će biti SDP-ov kandidat za premijera.

Na pitanje kada se predomislio i odlučio da će ići na izbore kao premijerski kandidat, kaže: "Dva dana nakon intervjua za N1. Kad sam vidio što se dogodilo s Turudićom, donio sam odluku da izađem iz zone komfora. Mogao sam mirno čekati, ali međutim za mene nije bilo izbora. Sve se svodi na pravo građana da izaberu koga žele za premijera".

Na pitanje je li se pokajao, što je izveo neviđeni manevar i nije dao ostavku, kaže: "Ja branim galsko selo. Ne mogu to pustiti. Branim institucije, građani su na to reagirali dobro, a ovo je sazrelo u meni kad sam shvatio da mogu okupiti većinu za Treću republiku i za sanitarni kordon prema ovoj pošasti".

Na pitanje o ostavci i je li razmišljao o tome, kako bi igra bila čista kaže: "Ja ću nakon izbora pokušati okupiti većinu za drukčiju Hrvatsku. Bio bi djetinjast da dam ostavku. To je moj konačan odgovor".

"Lukavi plan je realan i ostvarit će se".

Komentirao je svoj pad popularnosti i Crobarometar. "Ja se na to ne osvrćem. Da se na to osvrćem bio bih odustao prije četiri godine. Oprezno s tim".

"Želite da razgovaramo o anketama? Te iste ankete pokazuju rast onih koji ne žele da dam ostavku. Ja neću biti Raspudić da to nazivam korupcijom, ali tu ima fušeraja".

Potom je govorio o svojoj retorici.

"Ja nisam vulgaran, ja sam grub, ali samo prema nasilnicima", rekao je predsjednik o svom izričaju.

"Da ja nisam prisutan već 20 godina, onda bih još mogao pristati na tu dijagnozu, ali ljudi znaju tko sam ja", rekao je Milanović na pitanje novinarke misli li smeta li ljudima njegov izričaj i način komunikacije.

O Turudiću kaže da ima dokaze da je propucavanje automobila staro mjesec dana.

"To je dogovoreno među njima, da mu se da zaštita, on čezne za zaštitom. Imam dokaz da je to staro mjesec dana, to je nalaz iz policije. Mjesec dana nisi vidio da imaš dva zrna u autu. Ma daj molim te. Nitko u Hrvatskoj tome ne vjeruje, Božinović to nije demantirao".

"Za glavnog državnog tužitelja imamo čovjeka koji je dokazani lažov, tko se za vrijeme istrage nalazi s osobom pod istragom, laže o tome… E to je pravna država. Na tu pravnu državu Plenković baca izlučevine. To je razlog zašto sam ovdje i zašto ostajem ovdje".

Na pitanje je li njegov strah od Turudića motiv za sve ovo, kaže: "Ne bojim se ja nikoga, bojim se samo bezakonja. Što me čudno gledate? Ja nemam drugo oružje osim jezika. Nemam drugog oružja osim ovog načina".

18.4.2024. imamo tri moguća scenarija. Prvi je čista pobjeda HDZ-a, hoćete li bez krzmanja dati mandat Andreju Plenkoviću ako bude imao 76 potpisa, upitala ga je novinarka.

"Pitate me hoću li se ponašati na kriminaln način? Kad sam se tako ponašao. Odgovor je hipotetski, to se neće dogoditi. Onom tko ima 76 potpisa, predsjednik daje mandat. Moj odgovor je u skladu s Ustavom, ali to se neće dogoditi. U skladu sa zakonom. Ono što radim nije zabranjeno. Ja ću se ponašati u skladu s Ustavom, nema šanse da nekom sa 76 potpisa ne dam mandat, a neću ga dati ni sam sebi".

Na pitanje kada će dati ostavku, kaže:

"U trenutku kad se skupi ili kad okupim 76 ljudi za konstituiranje sabora". Rekao je i kako će se ponašati ako nitko ne bude imao većinu.

"Ne pada mi napamet postupati kao Kolinda Grabar-Kitarović. Zato govorim o tumačenju Ustavu. Hrvatska nema Ustav kakav ima Amerika. Sve jasno piše u Ustavu. Neugodni ste. Pokušavam završiti rečenicu. 30, dana, pa 30 dana..."

Kaže da će sve biti u skladu s Ustavom.

"Čekat ću maksimalno. Postoje ili ima potpisa ili nema potpisa. Ne histeriziraš, ne odaješ se...Neću dati mandat nikome na lijepu riječ. Nema mandata bez 76 potpisa. Što tu nije jasno? Vjerujte mi majke mi bit ću pošten. Hoćemo završiti s tim? Ide nam emisija..."

Kaže i da teoretski možemo biti bez Vlade tri mjeseca.

"Teoretski. Hrvatska si to može dozvoliti. Hrvatsku vode ljudi koji u 7 godina nisu proveli nijednu pravu reformu, Hrvatska je na autopilotu".

Milanović je odgovorio i na pitanje što ako Ustavni sud poništi rezultate izbora?

"Što je propisano ustavom? Ne vidim razlog da se ponište izbori. Ako predsjednik Ustavnog suda kaže hoćete li priznati pobjedu oporbe, on umjesto da kaže da nije nadležan, on kaže kibi dabi".

Evo što će napraviti ako Ustavni sud poništi rezultate izbora.

"Ništa. Raspisujem nove izbore. Rekao sam da mogu počet hapsiti ženu i djecu pa su gebelsovci iz HDZ-a rekli da ja želim hapsiti žene i djecu".

Sastav suda dogovoren je s HDZ-om i SDP-om.

"Kakvu odgovornost ja snosim za to? Političku, u jednom mjeri da. Ali ovakav sud više ne može postojati. Pravilo da se bira suce dvotrećinskom većinom sam napisao ja misleći da će se onemogućiti većinu da nasilnički običnom većinom bira kog hoće. Ispalo je još gore. I bez obzira na to ljudi su me izabrali za predsjednika", napominje.

Evo koji bi mu bili prvi potezi.

"Rijeke pravde imaju visoku nutritivnu vrijednost. Prvo bih se pozabavio mirovinama. Prosječna mirovina je pala po postotku u prosječnoj plaći od vremena kad sam ja bio premijer.

Događa se propadanje zemlje. Radit ćemo sve da mirovine budu 50 posto prosječne plaće. To je 750 mil eura u proračunu, to RH može bez problema izdržati. Zakonima, za koje ne treba dvotrećinska većina. Imamo situaciju gdje HDZ obećava 25 posto povećanje mirovina, 35 posto povećanje plaća u odnosu na sadašnju prosječnu, na cirka 1600 eura. Znači prosječna mirovina će i dalje zaostajati za prosječnom plaćom. Ovo je pisala umjetna inteligencija, ali niska.

Realna kupovna moć. 2016. Da se malo maknemo od benzina, jer hrana strašno poskupljuje, jer to je vrijeme da se rkene prema lancima ekstra porezima, većim nego što plaćaju sada, a to će vezati i uz plaće koje isplaćuju".

Nije želio reći tko će biti njegovi ministri.

"To će biti odgovorni ljudi kakvi su bili ljudi s kojima sam radio ranije, to je bio Boris Lalovac. Neću ih skupljati s kruške kao Plenković. Ajmo pričekati rezultate izbora pa ćemo vidjeti tko je koliko odgovoran. Ne radi se o meni, ovo nisu moje ambicije, to je nužda. Do sada nisam vidio da je itko od stranaka na moj izlazak i ulazak u ring, da je rekao da to ne dolazi u obzir".

Kaže da njegova kandidatura nije ambicija već nužda.

Postoji mogućnost i da neka od staranaka kaže da ga ne želi za premijera. "Onda ćemo to čuti. Petrov planira sastaviti vladu s HDZ-om, sad to znamo. Je li to baš rekao? Što bi trebao reći? Velike ideologije neće biti, svjetonazorskih eskapada neće biti", napominje.

Milanovićeva Vlada je oštetila ljude koji su išli u invalidske mirovine iz rada. "Svaku nepravdu koju sam nehotice napravio, ispravit ću. Naručivat ću brodove za Jadroliniju iz Hrvatske, a ne iz Grčke. Raspitajmo se malo o tome. Kao što će se graditi hrvatski brodovi za hrvatsku vojsku".

Kaže da još nema kandidata za novog državnog odvjetnika.

"Ovaj odlazi, to je jasno. Neće biti netko koga sam si ja zacrtao. Nisam si još nikoga zacrtao. Bitno je tko ne može biti, porobljavanje Hrvatske se mora zaustaviti. Ja da vam sada kažem ime, javit će se Možemo, Most i reći ne može. Ljudi na sceni će se morati dogovarati. Ja nisam svjetonazorski dijametralno suprotan. Ne mislim se baviti revizijom Vatikanskih ugovora.

U moju blizinu nisu mogli doći samo rijetki ekstremisti. Međutim branitelji, Hrvati u BiH, to su moji prijatelji. Ja sam čovjek koji je zakon o civilnom partnerstvu nosio u sabor, kao novi iskorak slobode. To nije radio nitko iz Možemo, to sam radio ja".

"Ustavni sud ne možemo tako. Zašto bi se nove suce izabralo? Moguće je prenijeti ovlasti na neka druga tijela. Ovakav Ustavni sud mora ići, to su opasni ljudi opasnih namjera.

Govorimo o HDZ-ovcima, oni su posebna opasna sekta koja se tamo naselila i muči ljude. Oni su osuđeni za kriminal, njih treba gledati u tom svjetlu. Neće biti zabranjeni, kako će ih se zabraniti? Ljudi koji dolaze na mandat, odlaze", rekao je.

Potom je govorio o potezima kada i ako postane premijer te što je Treća Republika.

"Novo rješenje za Ustavni sud. Postoje prijelazna rješenja, ali o tome kasnije, ne ovdje. Ta rješenja su mirna i lukava. Velika borba za pravo malog hrvatskog čovjeka da iznajmljuje svoje nekretnine. Ono što iznajmljuje naš čovjek, taj će biti zaštićen. Svi ovi izvana koji ovdje grade mastodonte, bit će pravila kao u Austriji. Spriječit ćemo i betonizaciju.

Dubinska analiza i revizija svih nametnika proračuna, medija koji uzimaju novac iz proračuna, koliko Plenkovići i njegovi daju raznim Hanzama. Istog trena kad je došao na vlast krenuo ih je korumpirati. Na sveučilištima i visokim školama će sve biti besplatno. Pacijenti s iskaznicom dopunskog osiguranja moraju u privatnim klinikama imati isti tretman kao klijenti koji plaćaju. Dakle, besplatno. I to će biti uvjet da liječnici iz javnih bolnica mogu raditi privatno.

Porezi na banke. Ti ljudi imaju ogromne, ogromne profite. Omjer dobiti i isplaćenih neto plaća... Imate neto plaće, recimo, 100. A dobit vam je 50, to je ogromna dobit. Znate li kolika je dobit Ine, Lidla? 80 posto. Što budu isplaćivali veće plaće, to će im dobit biti veća".

Na pitanje kako će provesti Treću Republiku i hoće li doći do promjene Ustava kaže: "Ovo nije revolucija! Ovo je treća, jer računamo od početka demokracije".

Govorio je i o migrantima.

"Migranti prolaze kroz Hrvatsku i odu dalje. Nama je to sigurnosti prolem. Riješio bih to pojačanjem policije. Ne znam zašto se Božinović buni protiv moje izjave. Zato što sam samo rekao da nšto držim važnim? Ljude smeta da im se kroz njihov prostor prolaze stranci. Dolaze nam skitači koji žele doći do Beča. Ljudski pristup, ali strogo. Jači angažman policija ".

O Mostu, vojsci, žici i njihovom pristupu s problemom migranata kaže: "Kad sjednete s njima to su vam puno razumniji ljudi nego što se prikazuju".

Kaže da ne bi glasao za naoružanje Ukrajine, ali da bi glasao za humanitarnu pomoć.

"Zašto nisi pritisnuo Rusiju? Ako ti je Rusija takva nevolja, trebao ih je više stisnuti. Zašto nisi odbio primiti predsjednika Uprave Gazproma kao ja? Plenković nas dovodi u situaciju da nemamo svoj stav, da smo potrčci. U nekim situacijama se moraš suprotstaviti. Pleenković se nije želio zamjeriti. Kad se Hrvatska suprotstavila nekome unutar EU-a?".

Potom je komentirao Šeksa i njegove izjave o opozivu.

"Ovaj ti prijeti, onaj ti prijeti. Tko je iza mene? Ustav je jasan, razni prevaranti se pokušavaju tu ugraditi, a mi nemamo članke kao Amerikanci... dolazimo do toga da ja moram slušati lekcije od ljudi koji su autsajderi, da nađemo nekakvo rješenje. Ne možeš tako odgajati studente".

Hoće li lukavi plan imati i mogućnost da ne bude premijer, upitala je novinarka predsjednika.

"Dio plana nije odustajanje. Kad napraviš ono što je napravila Kitarović... zašto je gospođa žurila? Jer sam ja bila nadomak da nešto osvojim. Moje ponašanje prema strankama je bilo uzorno. Moj plan je cunning plan. I plan neće propasti. Ovo baš i nije ugodno. Imam i obitelj..."

Na pitanje ako ne postane premijer, hoće li to biti kraj njegove političke karijere, kaže: "Kako sam se ušetao u sve ovo? Mnogi nisu znali, ali su pola sata nakon toga donijeli odluku da to podržavaju. Stranka je to prihvatila. Postoje situacije gdje se djeluje na način da je need to know basis".

Za kraj je rekao da je bio prinuđen ovo napraviti.