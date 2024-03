Milanović: ''Plenković i ja nismo iz istog kvarta, on je bio više s mamom''

Javnost i politika i dalje su pod dojmom najave Zorana Milanovića da će se kandidirati za predsjednika Vlade dok obnaša poziciju aktualnog predsjednika Republike.



Predsjednik Vlade i HDZ-a Andrej Plenković prozvao ga je dan ranije za kršenje Ustava i pozvao da dade ostavku i kandidira se na parlamentarnim izborima. Milanović je opetovao da ne kani dati ostavku na dužnost predsjednika Republike Hrvatske, a na niz aktualnih tema osvrnuo se u izjavama za medije nakon svečane sjednice u povodu obilježavanja Dana Sveučilišta u Zadru.

''Turudićev automobil je valjda prvi auto koji je pokušao samoubojstvo. To je bilo prije mjesec dana''

Ponukan novinarskim pitanjima komentirao je vijest o propucavanju automobila novog glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića: "Nisam siguran da je propucan osim ako se nije sam ranio. To je valjda prvi automobil koji je pokušao samoubojstvo. To je bilo prije mjesec dana, to su jedne novine objavile, to vam ja kažem jer kao predsjednik imao sam uvid u neke elemente, imam neke informacije. Dakle, to što se dogodilo, a bog te pitaj što se dogodilo, bilo je prije mjesec dana. E sad, kako se taj metak nije pretvorio usred djelovanja kalcijeva karbonata u biser pa bi vrijedio više od automobila, to ne znam. Ali, gospodin je odmah dobio blindirani automobil, on to voli.''

Nije mu do debate s Plenkovićem: ''Nismo mi iz istog kvarta, on je bio više s mamom''

Što se tiče Plenkovićeva poziva na ostavku i sučeljavanje, kazao je: ''HDZ je osuđena zločinačka organizacija, ustvari kontinuirani pljačkaški pohod već 30 godina, to svi već znaju, a ja ipak nisam tako naivan tip bez obzira na to što bi se Plenković sa mnom obračunavao - jer mi smo ''iz istog kvarta''. On je puno više bio s mamom i mi nismo iz istog kvarta. Tamo gdje sam ja odrastao on bi vjerojatno došao u blindiranom autu. Sad malo pretjerujem, ali namjerno. Te fore - izađi i bori se, nije meni do debate s Plenkovićem. Imali smo je 2016. i u glasanju cijele Hrvatske je bio razbijen, i to opet nije jamstvo da ćeš dobiti izbore.''

Milanović je kazao da se kandidirao za premijera jer je na to natjeran "jer se razbojnici guraju za državne odvjetnike": ''A Plenković sad glumi smjernog oca i dobrog ćaću. I ja sam gledao da moj sin dođe sa mnom… Ne mogu se mjeriti s Plenkovićem u ostavljanju dojma koliko je dobar otac. Opet smo u komunikološkoj zavrzlami da baš hoću debatu s njim. O čemu da razgovaram s njim? O makroekonomiji? Ja sam tu vrhunski amater, on je neznalica. O pravd? O vladavini prava? O tome kako će mijenjati HDZ da promijeni Hrvatsku? Pa napravio je to. Hrvatska je tragedija već osam godina, bazirana na korupciji.''

Ponovio je još jednom da nije razmišljao o ostavci na mjesto predsjednika Republike: ''Dio dobronamjernih me nagovarao. Da ja dam ostavku, Ustav određuje tko me naslijeđuje. Onaj tko me naslijedi, da ostavku i on odluči tko ga naslijeđuje. A što ako taj treći daje ostavku? Vidite koliko je to nastrano tumačenje. Dakle, HDZ odlučuje. Što je to? Ti ljudi su intelektualno dosadni, to su spori mozgovi…''

Upitan je li u kampanji, odvratio je potvrdno i rekao da je odluka Ustavnog suda pucanj u prazno: ''Predsjednik Republike sam, izabran voljom građana. Oni su tamo instalirani kao kuhinjski elementi koji su počeli truliti. Ja sam politička osoba. Ako se Kolinda Grabar-Kitarović može klatiti na skupovima HDZ-a kao predsjednica, mogu i ja ovo. A što se tiče sudjelovanja u kampanji – postaneš predsjednik na blagajni stranke, recimo Grabar-Kitarović. I onda harangiraš kroz stranku pa prestaneš biti član stranke pa pet godina kasnije opet ideš u kampanju stranačkim novcem. U kampanji se smije sve? Predsjednica opet može postati HDZ-ovka i ići po skupovima nakon što je položila prisegu. Ja to nisam radio, niti sam glasao za SDP. Sad hoću. To će biti najjača lista. Ja ću pokušati okupiti većinu. A oni koji su u razdraganom raspoloženju rušenja HDZ-a valjda će sjesti i reći svoje mišljenje'', kazao je.

Naglasio je opet da više nikad neće biti član nijedne stranke te da mu je svjetonazor lijevi centar.