Turudić bi poput jednog bivšeg dužnosnika mogao biti štićena osoba prve kategorije: Dobit će i blindirano vozilo?

Tko je, kada i gdje pucao u automobil glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića koji čeka preuzimanje fotelje krajem svibnja još uvijek je misterij. Prvi put nakon što se doznalo da je budućem glavnom državnom odvjetniku propucan automobil, o tome se oglasio i predsjednik države. Iako službena policijska istraga još traje, on tvrdi - sve je bilo prije mjesec dana.

"Nisam siguran da je propucan, osim ako se nije sam ranio. To je valjda prvi auto koji je pokušao samoubojstvo. To je bilo prije mjesec dana. To vam ja kažem, kao predsjednik sam imao uvide u neke elemente. To što se dogodilo, a bog te pitaj što se dogodilo, bilo je prije mjesec dana. Kako se taj metak nije pretvorio uslijed djelovanja kalcijevog karbonata u biser pa bi vrijedio više od automobila, to ne znam, ali gospodin je odmah dobio blindirani auto, on to voli", rekao je predsjednik Republike Zoran Milanović.

Blindirane službene automobile od napada na Markovu trgu koriste predsjednik i premijer. Hoće li i Turudić koristiti jedan od pet blindiranih automobila koji su na raspolaganju, odlučit će SOA nakon sigurnosne provjere.

"Općenito sigurnosne provjere ne traju kraće od 30 dana. To za sigurnosne provjere I. stupnja mogu trajati i do 120 dana, takav je zakonski rok, ali kada situacija to nalaže onda te provjere budu i prije završene. Osobe državnog odvjetnika su uredbom tretirane kao štićene osobe druge kategorije prema tome on će uživati svu tu zaštitu koja mu bude bila potrebna", objasnio je kriminalist Tonći Prodan.

Nije isključeno da će Ivan Turudić ipak biti štićena osoba prve kategorije. Takvu zaštitu imao je bivši državni odvjetnik Dinko Cvitan, od 2016. nakon što su sigurnosne službe dobile informaciju da netko na njega priprema atentat. Trajalo je to sve do ljeta 2022. Premijeru su Milanovićeve izjave o Turudiću i automobilu nebitne.



"Ne znam, nisam uopće to čuo, nebitno. Očekujem da nadležna PU završi svoj očevid pa ćemo onda komentirati. Mjere zaštite je očito MUP već poduzeo, a što se tiče procjene, napravit će je SOA u suradnji s policijom, pa ćemo donositi mjere zaštite koje su uobičajene za inače dužnost glavnog državnog odvjetnika", rekao je predsjednik Vlade Andrej Plenković.

Nakon što se utvrdi ugroženost, odreduje se osiguranje. To osiguranje provodi uprava za posebne poslove i sigurnost.



"Koliko će ljudi biti uključeno zapravo u to osiguranje, ovisi o objektu, o prostoru o putovanju, dakle o nizu specifičnih okolnosti. Ukoliko postoje indikatori da bi osobi mogla prijetiti opasnost po njegov život ili tijelo tad će se upotrijebiti sva moguća sredtsva, to može podrazumijevat i automobil i vozače", rekao je Prodan.

Sredinom 2018., za potrebe prijevoza štićenih osoba, država je kupila dva skupocjena Mercedesa S-klase, vrijedna 12 milijuna kuna.

