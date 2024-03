Plenković komentirao propucavanje Turudićeva auta pa se osvrnuo na Milanovića: "Ne znam koje košmare ima, niti me je briga"

Predsjednik Vlade Andrej Plenković javio se iz Bruxellesa gdje je komentirao početak pregovora BiH za ulazak u Europsku Uniju. Niti u Belgijiji nije mogao zaobići temu domaće političke scene, a novinare je posebno zanimalo premijerovo mišljenje o incidentu koji se dogodio s autom Ivana Turudića.

“Čestitke našoj prijateljskoj Bosni i Hercegovini na odluci o početku pregovora za pristupanje Europskoj uniji. Odluka o pristupanju BiH Europskoj Uniji donesena sinoć nakon puno truda i rada. Čestitam Borjani Krišto i svima koji su se potrudili u ova tri mjeseca. To je jedan veliki politički uspjeh u veoma zahtjevnim okolnostima. Radili smo kao da radimo za sebe", rekao je Plenković

Posjet Bruxellesu nije mogao proći bez da se predsjednik Vlade osvrne na izjave Zorana Milanovića. Ovog puta premijer je Milanovića nazvao diletantom i čovjekom koji ne radi u interesu Hrvata u BiH-a.

“Milanovićev diletantizam, izolacionizam i vrijeđanje nisu samo karakteristični za domaću politiku. On to prenosi i na vanjsku politiku i nevjerojatno šteti Hrvatskoj sve ove godine. Riječ je o osobi koja de facto više nije predsjednik Hrvatske, o osobi koja se ne snalazi u unutarnjem, a pogotovo vanjsko planu. To odmah govori kakve su mogućnosti takvog djelovanja.

Taj čovjek za vrijeme svoje Vlade nije ni spomenuo BIH, podržavao je Komšića i ono što je na štetu Hrvata u BiH. Vidite da je odredio datum izbora usred tjedna. To što je neradni dan kod nas, nije za Hrvate izvan Hrvatske, Hrvate izvan Hrvatske stavlja u nepovoljan položaj”, rekao je Plenković te poručio da Milanović za Hrvate u Bih nije učinio u potpunosti ništa", kazao je Plenković.

"Milanović ima halucinantne teze"

Plenković je Milanovića nazvao verbalnim nasilnikom.

“Ne znam što se u tom košmaru u njegovoj glavi zbiva. Vidimo gubitnika, sad verbalnog nasilnika koji maltretira sve oko sebe i dobiva odjek jer je formalno predsjednik. Da nije to što je, ne bi ga ni prenosili, ovako moraju slušati razne halucinantne teze kojima se bavi. Koje košmare ima, ne znam i nije me briga. Ako hoćeš na izbore, izvoli. Ako nećeš, prestani kršiti Ustav i maltretirati ljude”, rekao je.

Premijer se osvrnuo i na Milanovićevu vladu u kojoj smatra da rezultata nije bilo.

“Što ćemo mi kao društvo tolerirati nasilnika koji ima rezultate ravne nuli? Hrvatska nije u nikakvoj krizi, stoji nikad bolje. Ima političku stabilnost, ugled i jasan smjer, on je tu da uvjeri Hrvate da imaju problem, no mi svi skupa imamo problem s njim

“Imamo gubitnika iz 2016. Da nije to što je, ne bi ga nitko prenosio, a ovako ljudi moraju slušati raznorazne halucinantne teze kojima se bavi. Nismo mi njegov uski krug prijatelja da moramo slušati ovakve budalaštine. Imamo posla s nekim s kim ne želimo biti u istoj sobi”, kazao je pa je komentirao i navode da je novom glavnom državnog odvjetniku propucan automobil", kazao je.

Komentirao pucanja na Turudićev automobil

Premijer Andrej Plenković nazvao je informaciju da je propucan automobil glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića vrlo zabrinjavajućom , poručivši kako očekuje da policija priopći o čemu se radi.

"Koliko shvaćam, navodno je u vozilu koje Turudić vozi, prvo primijetio da mu je razbijen retrovizor, pa nekakav dio na vratima, pa je otišao na servis gdje su otvorili vrata i našli dva metka“, rekao je premijer novinarima u Bruxellesu.

“To je zabrinjavajuće, očekujem da policija priopći o čemu se radi. Navodno je on primijetio razbijen retrovizor, pa nešto izvana, pa je otišao na servis, pa su na servisu u autu našli dva metka. Još ne znamo kako i gdje se to dogodilo, je li slučajno ili je to plod ozračja koje se stvorilo u zadnje vrijeme”, dodao je Plenković.

Rekao je i kako je kontaktirao potpredsjednika Vlade Tomu Medveda, koji je u Vladi zadužen za nacionalnu sigurnost da SOA, on i MUP naprave procjenu treba li Turudiću zaštita. Pa ako procjene da je, dobit će zaštitu, najavio je premijer.