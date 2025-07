Kada se vraća ljeto? Meteorologinja otkriva kakvo nas vrijeme očekuje u sljedećim danima

Prolazak hladne fronte omogućio je dolazak hladnijeg i vlažnijeg zraka, koji je posljednjih dana uzrokovao nestabilnosti praćene kišom, pljuskovima i grmljavinom.

Temperature na moru ostale su dosta visoke, ali u unutrašnjosti se mjerilo oko 25. Slijedi nam privremena stabilizacija, iako će još sljedećih nekoliko dana postojati mogućnost za kratkotrajne lokalne pljuskove.

U prvom dijelu dana u petak u središnjim i istočnim predjelima djelomice do pretežno oblačno. Mjestimično može pasti još vrlo malo kiše, osobito na sjeveru i u Podravini, gdje će biti više oblaka. Gorsku Hrvatsku i obalno područje očekuje pretežno sunčano vrijeme, iako u gorju u kotlinama može biti magle.

Na obali i dalje vjetrovito, bura će noćas na Kvarneru i u Dalmaciji biti umjerena, povremeno s jakim, na jugu i olujnim udarima. Tijekom jutra će slabjeti.

U unutrašnjosti još jedno svježe jutro, temperatura će se spustiti do desetak stupnjeva u gorju, u nizinama nešto više, do 15. Na moru osjetno toplije, između 20 i 23, u zaleđu od 15 do 18.



Poslijepodne u petak središnjim predjelima djelomice sunčano i većinom suho. Poneki pljusak moguć je uz granicu sa Slovenijom. Uz slab vjetar u najtoplijem dijelu dana nekoliko stupnjeva toplije nego danas, između 26 i 29.

Na istoku zemlje promjenjivo oblačno. Više se oblaka očekuje sredinom dana i rano poslijepodne, a prema večeri smanjivanje naoblake. Vjetar slab, temperatura oko 26.

U gorju tijekom dana promjenjiva naoblaka. Postoji mala vjerojatnost za poneki pljusak, uglavnom u Gorskom kotaru.

Na obali i otocima pretežno sunčano, malo više oblaka može biti u unutrašnjosti Istre. Vjetar posvuda slab, bura će okrenuti na jugozapadnjak. Temperatura u gorju od 22 do 26, na moru oko 29 stupnjeva.

U Dalmaciji pretežno sunčano, iako prolazno može biti visoke naoblake. Bura će ovdje okrenuti na sjeverozapadnjak. Temperatura oko 30 ili koji stupanj više. More i dalje toplo unatoč buri, mjeri se između 22 i 26 stupnjeva.

Posljednjih je dana bilo više oblaka, na kopnu su i temperature bile niže, pa je lako zaboraviti na zaštitu od UV zračenja. Ali treba imati na umu da velik dio UV zraka prolazi kroz oblake, tako da će UV indeks sutra biti visok čak i u područjima gdje neće biti toliko sunčano. Na obali i u gorju vrlo visok.

Vikend na kopnu sunčaniji i topliji. Jedino je u gorskoj Hrvatskoj moguć pokoji pljusak krajem subote i u noći na nedjelju. Temperatura u porastu, danju opet iznad 30, a i noći malo toplije.

Na moru također pretežno sunčano osim u subotu navečer i noći na nedjelju, kad na sjeveru može biti lokalnih pljuskova. Vjetar slab, južnih smjerova, a temperature u blagom porastu, i dnevne i noćne.

Nakon nekoliko dana s malo ugodnijim temperaturama zraka ponovno nam stižu vrući ljetni dani. Ipak, prema prognostičkim modelima zasad ne očekujemo dugotrajniju stabilizaciju.

Nakon nekoliko dana vrućina izgledno je novo osvježenje.