Picula ne skriva nezadovoljstvo: ''SDP se previše izložio i preuzeo sav rizik Milanovićevih političkih ambicija''

Ozbiljno bavljenje politikom znači izlazak iz zone komfora i preuzimanje rizika, istaknuo je SDP-ov Tonino Picula, a kaže da se nada da građani znati prepoznati i podržati njegov rad u proteklih pet godina u Europskom parlamentu.

Picula se, naime, nalazi na listi za EP koju je u ponedjeljak usvojio Glavni odbor SDP-a na posljednjem, 12. mjestu. Zašto se ne nalazi na prva tri prolazna mjesta na listi za EP prije svega je, kaže, pitanje za predsjednika stranke i Predsjedništvo stranke: ''Pretpostavljam da je Peđa Grbin imao najbolje namjere sastaviti listu za Europski parlament. Ja na toj listi nisam bio na onom mjestu za koje smatram da je primjereno s obzirom na moje rezultate u mandatu. Nakon toga sam sugerirao da pokušam osvojiti novi mandat natječući se na posljednjem mjestu.''

Pročitajte i ovo Izbori su sve bliže Most otkrio tko će biti prvi ljudi na listama: ''Nama kampanja ne treba''

Pročitajte i ovo Novi sadržaji Žičara Sljeme bit će besplatna za Zagrepčane, Tomašević objavio od kada

''Već sam bio puno puta u situaciji u kakvoj se nalazim, zadnji put sam voljom Zorana Milanovića završio na petom mjestu, ali sam podrškom građana osvojio rekordan broj preferencijalnih glasova. No, to nije jedan jedini put kad sam ja u SDP-u plivao protiv struje'', dodao je u razgovoru za N1 te rekao da je bio protiv toga da se istodobno bude i kandidat za EP, ali i za mjesto u Saboru.

''Milanovićev potez je događaj koji je iz temelja promijenio mnoge odnose na političkoj sceni. Sve je političke takmace dočekao nepripremljene. Ja u Zorana Milanovića ne projiciram ono što on nije, nego ono što on jest'', kazao je i dodao: ''Sebi ne mogu dopustiti nikakvu vrstu naivnosti. Mislim da smo se na ovim izborima s jedne strane i SDP i ja izložili svojevrsnim rizicima, a SDP nosi taj rizik obvezujući se na političku ambiciju Zorana Milanovića. To je odluka koju će verificirati hrvatski građani. Što se mene tiče, mislim da se SDP previše izložio na ovaj način.''