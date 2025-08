Na parkiralištu uz more u ranu zoru – kraj ljetovanja kakav ovaj Talijan nije očekivao. No, zakon je jasan - nema spavanja u prvom redu do mora.

"Zakon kaže da se ne smije spavati da li u autu, da li u kamperu, da li u tendi, na otvorenom izvan kampova. To se smatra kampiranjem i to je ilegalno", objašnjava Andrea Končar, komunalni redar grada Umaga.

I susjedni je kampist isto prošao. S ljetovanja, osim lijepih uspomena, ponio je i kaznu koja iznosi od 200 eura po osobi, upola manje ako se plati odmah.

U lovu na ilegalne kampiste - 3 Foto: DNEVNIK.hr

Objašnjenja za ilegalno kampiranje sve su kreativnija.

"Daju si posla za to… da nemaju gdje u kamping, da je kamping pun, pa da nisu znali, pa da im je zadnji dan pa da moraju odmah doma ići, i tako. Da je padala kiša i tako", govori komunalni redar Nikola Rota.

Ilegalno kampiranje problem je cijele obale. Iako ih se broj u nekim mjestima zbog učestalih kontrola smanjio i dalje ih ima.

"Ja idem svake večeri šetati, oni se tamo parkiraju lijepo, na onom velikom parkiralištu, izvade si stolice, podgrijavaju si juhice, jedu, sjede mrtvi hladni", kaže Puležanin Miodrag.

U lovu na ilegalne kampiste - 5 Foto: DNEVNIK.hr

Biraju top destinacije uz samo more, a po gradovima imaju svoja omiljena mjesta, gdje, kažu komunalci, svako jutro je sigurno da će ih pronaći. Biraju prvi red do mora, koji je besplatan – ako vas ne uhvate.

U lovu na ilegalne kampiste - 2 Foto: DNEVNIK.hr

No pokucaju li vam na vrata, noć pod zvijezdama mogla bi jako poskupjeti.