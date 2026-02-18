Identificirani posmrtni ostataci žrtava iz Domovinskog rata: "Moja obitelj napokon ima mir"

Identificirano je devet posmrtnih ostataka žrtava iz Domovinskog rata, potvrdio je u srijedu potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved na Medicinskom fakultetu, poručivši da se rad na pronalaženju i identifikaciji još 1731 nestale osobe nastavlja.

Radi se o četiri hrvatska branitelja i pet civila nestalih u razdoblju od rujna do studenoga 1991., rekao je na konferenciji za novinare i dodao da su među identificiranima stariji civili odvedeni iz svojih domova i hrvatski branitelji stradali u borbama ili ubijeni nakon zarobljavanja.

Najmlađa danas identificirana žrtva bila je u dobi 27 godina, a najstarija 80 godina, a posmrtni ostaci ekshumirani su s područja triju županija - Sisačko-moslavačke njih pet, Vukovarsko-srijemske tri te Osječko-baranjske jedna.

Od devet osoba, njih sedam identificirano je u postupku revizije neidentificiranih posmrtnih ostataka, pojasnio je Medved dodavši da na traženje pojedinih obitelji neće biti objavljeni identiteti svih identificiranih u Zavodu za sudsku medicinu i kriminalistiku.

Identificirani su hrvatski branitelj Stjepan Boni u dobi 34 godine nestao 20. studenoga 1991. u borbi u Starom Selešu u Osječko-baranjskoj županiji, hrvatski branitelj Ivan Senčić u dobi 27 godina nasilno odveden kao ranjenik iz vukovarske bolnice te ekshumiran iz grobnice pored Spomen doma na Ovčari.

Hrvatski branitelj Zvonimir Miljak u dobi 41 godine nasilno je odveden iz vukovarske bolnice, ekshumiran iz masovne grobnice Grabovo na Ovčari i identificiran u reviziji postupka te Ljubica Čonda u dobi od 80 godina smrtno stradala kao civilna osoba 1991. u podrumu obiteljske kuće tijekom napada na Vukovar, ekshumirana na Novom groblju u Vukovaru.

Identificirane su i dvije civilne osobe nestale 1991. u Novom Selu Glinskom u Sisačko-moslavačkoj županiji ekshumirane iz masovne grobnice u tom mjestu. Civili Stjepan Lončar i Antun Ordanić nasilno su odvedeni u jesen 1991. iz svojih domova u Baćinu u Sisačko-moslavačkoj županiji ekshumirani su iz masovne grobnice Višnjički bok kod Jasenovca.

"Sve to potvrđuje obrazac stradanja, odvođenja i likvidacija hrvatskih civila i branitelja kao i višestruka stradanja unutar istih obitelji što upućuje na razmjere počinjenja ratnog zločina", naglasio je Medved. Njihove obitelji su 35 godina živjele u neizvjesnosti i tražile svoje najmilije.

Pozvao je sve koji imaju saznanja o nestalima iz Domovinskog rata te mogućim mjestima njihova ukopa da daju informacije te je poručio da Ministarstvo hrvatskih branitelja nikada neće prestati rješavati sudbine nestalih osoba iz Domovinskog rata. Napomenuo je da Srbija i dalje odbija suradnju i da Republika Hrvatska ima dokaze da u Srbiji postoje dokumenti koji jasno pokazuju ulogu tzv. Jugoslavenske armije u asanaciji bojišta nakon sloma obrane Vukovara, tko je i što činio.

Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić kazao je da su među identificiranima žrtve rođene 1911. , 1913. 1914., 1928. te da to dovoljno govori samo za sebe. Dekan Medicinskog fakulteta Slavko Orešković najavio je daljnju potporu identifikaciji žrtava iz Domovinskog rata.

Sin identificiranog hrvatskog branitelja Stjepana Bonija, Zlatko Boni nakon identifikacija oca zahvalio je svima koji su tome pridonijeli jer su nakon 34 godine izgubili nadu da će biti pronađen.

"Znali smo da je vjerojatno živ napustio to polje nakon ranjavanja. Pomirili smo se s time da za taj zločin nitko nije i neće odgovarati", rekao je Boni.

Kći identificiranog vukovarskog branitelja dragovoljca Domovinskog rata Ivana Senčića, Martina Senčić Kasvel rekla je da se njezin otac konačno vraća kući nakon 35 godina te je zahvalila svim udrugama i dragovoljcima koji su nastavili tražiti nestale.

"Moja obitelj napokon ima mir, ali ima još toliko obitelji koje ga još uvijek nemaju i molim vas nastavite tražiti", poručila je.