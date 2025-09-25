I ovo alkoholno piće je poskupjelo: "Pri formiranju cijene , nama voće igra 60 do 70 posto cijene"

Počinje sezona pečenja rakije. Jedna rakija za dobro jutro, rutina je za mnoge. U šali, Slavonci govore, popiti jednu rakiju ujutro ne da je zdravo, nego i malo.

Hrvati njeguju ispijanje rakije, i to sve više. Istraživanja pokazuju, u dvije godine postotak onih koji je piju, skočio je s 23 na 31 posto. Primjećuju to i ugostitelji.

Tomislav Vajda, vlasnik kafića kaže:

"To je naravno dio neke klasične priče gdje se uz pivo i vino u stvari najviše i pije rakija. Dobro se prodaje u svim kafićima, tako i u ovom, tako da bih ja rekao da se danas rakija pije više nego ikad."

Rakijom dobrodošlice, vrata svoje destilerije u Nemetinu otvara Dinko. Počela je sezona pečenja šljivovice, naše najpoznatije rakije.

"Miriši... Sjajno miriši. Bit će dobra šljiva."

Da bi bila dobra, u proizvodnju treba itekako uložiti. Troškova je mnogo, ali danas najveći je trošak cijena voća, kaže Dinko Romić, vlasnik destilerije.

"Pri formiranju cijene rakije, nama voće igra 60, 70 % cijene. Šljiva je rodila katastrofalno. Zadnjih nekoliko godina sve ove vremenske prilike koje se događaju, poprilično ugroze urod. Šljive nema puno. Šljiva je skupa, ali je jako kvalitetna i rakija će bit top."

Rakija više nije piće kao što je bilo ne tako davno, prije desetak godina. Ulaže se u tehnologiju, poboljšava se kvaliteta, izgleda lijepo. Konjak se ne bi postidio. No danas je i skuplja. Litra konzumne šljivovice u trgovinama stoji do 20 eura. Domaće, još i više.

"Rakija je do prije par godina bila percipirana kao brlja. A danas je rakija jedno profinjeno piće, piće koje se brendira, gdje se radi na marketingu, piće koje odležava, piće o kojem se brine. Tržište je dobro, potražnje ima", kaže Dinko Romić.

Počinje sezona rakije Foto: DNEVNIK.hr