I dalje nema dogovora oko nasljednika generala-bojnika Ivice Kindera na čelu Vojne sigurnosno-obavještajne agencije (VSOA), a u tu je agenciju nedavno upao USKOK i istražuje vojne obavještajce koji su i dalje u sustavu.

O sumnjama da su vojni obavještajci unutar Vojne sigurnosno-obavještajne agencije (VSOA) pronevjerili najmanje dva milijuna kuna namijenjenih zadaćama u međunarodnim misijama, prvi je izvijestio prije nekoliko tjedana Dnevnik Nove TV.



Iako je predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović prije četiri mjeseca pokrenuo smjenu general-bojnika Ivice Kindera s čela VSOA-e s čime se složio i predsjednik Vlade Andrej Plenković, i dalje nema dogovora oko njegova nasljednika.



Ministar obrane Mario Banožić trebao je predložiti kandidata, ali on to još nije učinio. Milanović je uvjeren da se Kinderom manipulira.



Upitan vjeruje li Kinderu da nije znao što mu se događalo u agenciji, Milanović je odvratio: ''Pustimo sad to, tog čovjeka se sad zloupotrebljava na jedan odvratan način''.



''Čovjek se trebao maknuti odmah kad je dao ostavku, zadržali su ga i manipuliraju njime i sad će ga potrošiti kao zadnji komad papira, to rade. Nehumano, huljski, nedržavnički'', kazao je Milanović nakon obilježavanja 30. obljetnice Vojno-redarstvene operacije Maslenica.

I dodao: ''Da bi se prebili nekakvi njihovi sukobi, iza ovoga stoji jedna frakcija u HDZ -u, ovo je poruka Banožiću".



Da predugo traje, smatra predsjednik saborskog Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost Siniša Hajdaš Dončić: ''Definitivno je vrijeme da gospodin Plenković i Milanović sjednu za zajednički stol, da Plenković zatomi svoj ego i da dogovore strateške stvari".

