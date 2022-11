USKOK je upao u vojno-obavještajnu agenciju koju mjesecima trese skandal zbog nezakonitog trošenja državnog novca, potvrđeno je Dnevniku Nove TV. Prikuplja se dokumentacija, istražuju sumnje na račun vojnih špijuna, ali i nekoliko bliskih suradnika čelnog čovjeka te vojne agencije. Istrazi unatoč, svi su oni još uvijek u sustavu.

Vojni špijuni u rukama Državnog odvjetništva, ali i USKOK-a! Radi se u tišini. Reporterka Dnevnika Nove TV Ivana Pezo Moskaljov doznala je kako su tražili dokumentaciju. Češljaju putne naloge, žele utvrditi imaju li isplate među vojnim obavještajcima i pokriće.

"Tužitelji su se uključili u slučaj mjesecima nakon što je Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost upozorio da se na ovoj adresi ozbiljno krši zakon, a novac vojne agencije nezakonito troši", izvijestila je Moskaljov.

Iznos od 2 milijuna kuna koji su, prema sumnjama, vojni špijuni pronevjerili nije i konačan. Riječ je o novcu za službena putovanja i zadaće u misijama u Poljskoj, Libanonu, Litvi...Dio su pospremali u svoje džepove.

"Definitivno ima kaznene odgovornosti. Jer ako je nestao novac, to je kaznena odgovornost. Vidljivo je da je stvar ozbiljna pošto je i DORH ušao i radi se jedna financijska forenzika", rekao je Siniša Hajdaš Dončić iz Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost.

Unatoč istražiteljima, vojnoj i krim policiji, nitko od najmanje desetak osoba i djelatnika agencije upletenih u aferu nije suspendiran. Dnevnik Nove TV neslužbeno doznaje da rade, ali na drugim pozicijama. Nema potvrde da su bili na poligrafskom testiranju.

"Možemo vas izvijestiti kako se Vojna sigurnosno-obavještajna agencija očitovala da zbog zakonskih ograničenja nije u mogućnosti odgovoriti na pitanja koja ste postavili", poručili su iz MORH-a za Dnevnik Nove TV.

Šute i o statusu šefa agencije, čiju je smjenu nakon ozbiljnih optužbi za nezakonito trošenje državnog novca bliskih mu suradnika prije dva mjeseca zatražio šef države. S premijerom se još nije nije usuglasio oko Kinderovog nasljednika, niti im ministar obrane javno predlaže kandidate.

"Plenković je rekao da je to to, ali da može ostat unedogled. Pa nije on direktor kioska. Postoje neke prepreke za taj posao, čovjek je neke stvari propustio napraviti, ne treba ga zlostavljati. Ali, daj da nađemo zamjenu. Međutim, zamjena može biti samo u paketu, ima cijeli niz stvari koje treba dogovoriti", rekao je predsjednik Zoran Milanović ranije u ponedjeljak.

"Tu se raspravlja o nekoliko imena i ta će se imena kada dođe vrijeme predložiti", rekao je u ponedjeljak predsjednik Vlade Andrej Plenković.

"Situacija je definitivno šizofrena. VSOA je važna sastavnica hrvatskog sigurnosno-obavještajnog sustava i mislim da je vrijeme da gospodin Plenković prihvati Milanovićev poziv na zajednički operativni sastanak jer ovo je pitanje i sigurnosti i Hrvatske kao države", rekao je Hajdaš Dončić.

Ako je suditi po ponašanju u vrhu države koji zajednički odlučuje o sustavu kojeg godinama opterećuju isti problemi - čini se da nitko previše i ne mari.

