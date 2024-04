HZZO dobio očitovanje bolnica i poliklinike, a teški bolesnik odgovorio Berošu: "Još ne znamo što će biti s nama, a ne bi bilo dobro da nas sele po bolnicama"

Ministar zdravstva Vili Beroš danas je komentirao teškoće s terminima za dijalizu koje su zatekle pacijente u zagrebačkim zdravstvenim ustanovama.

"Još jučer angažirao sam svoje službe da provjere u čemu je problem jer sam stava da svima moraju biti dostupne zdravstvene usluge. Službe su kontaktirale vlasnika Poliklinike Avitum koja je radila dijalizu u trećoj smjeni i iskreno su kazali da zbog 12-13 pacijenata nisu imali opravdanje za taj pogon tijekom noći. Od tih pacijenata samo je dvoje ostalo sporno, drugi su našli rješenje s terminima u drugim ustanovama. Dijalize ponekad traju po nekoliko sati i zato je dobro da postoji mogućnost za termine u kasnijim satima, odnosno da je ljudi koji rade obave nakon posla", kazao je Beroš te dodao:

"Iz HZZO-a sam dobio informaciju da rade na rješavanju problema. Većina zagrebačkih javnih bolnica ima ugovorenu dijalizu od 0 do 24 sata. Na Rebru su mi rekli da rade dijalizu najčešće do 19 sati, ali ako je potrebno i do 21 sat. Prema tome, ovim pacijentima koji se nisu uspjeli organizirati drukčije moramo omogućiti da dijalizu obave u terminu koji im odgovara. S obzirom na navedeni ugovor i mogućnost obavljanja dijalize od 0 do 24, ovaj će se problem riješiti."

Pročitajte i ovo Sramotan slučaj Nakon našeg teksta ministar Beroš najavio: "Postoji rješenje za pacijente koje muče termini za dijalizu"

Ministar je naglasio kako neće biti zapreka za dobivanje odgovarajućeg termina za dijalizu.

"Isto tako, rečeno mi je da je gospodin koji je upozorio na problem vjerojatno od liječnika obiteljske medicine dobio upozorenje da će možda biti teškoća, ali nije se javio na Rebro da vidi je li moguće da dobije dijalizu nakon posla, dakle u terminu poslije 17 sati. No najvažnije je da će se problem riješiti, čak i ako će biti potrebno organizirati dijalizu svaki mjesec u drugoj javnoj ustanovi, iako mislim da ni to neće biti potrebno", zaključio je Beroš.

Podsjetimo, zagrebačka Poliklinika B. Braun Avitum obavijestila je svoje pacijente da će s promjenom lokacije doći i do promjene u terminima u kojima će se obavljati dijaliza.

Dosadašnja praksa bila je da se dijaliza vrši u tri smjene, ali prelaskom na novu lokaciju pacijenti su obaviješteni da će se ukinuti treća, odnosno večernja smjena, zbog nužne organizacije rada.

Zbog toga se pacijent Darko Krsmanović obratio mnogim institucijama, a nakon našeg teksta u kojemu smo iznijeli poteškoće s kojim se suočava reagirao je i HZZO, koji je zatražio žurno očitovanje Poliklinike Avitum i bolnica u gradu Zagrebu koje provode dijalizu.

Očitovanje Poliklinike Avitum i zagrebačkih bolnica

Bolnice i poliklinika danas su se očitovali pa je iz HZZO-a za DNEVNIK.hr stigao sljedeći odgovor:

"Upoznati smo nakon javljanja g. Krsmanovića s navedenim problemom novog termina provođenja hemodijalize u Poliklinici Avitum nakon preseljenja na novu lokaciju. Zatražili smo žurno očitovanje iste o navedenom. Također, zatražili smo i očitovanje bolnica u gradu Zagrebu koje provode dijalizu, a u svojoj ePonudi navode da rade od 0 do 24 sata, na koji su način organizirali svoj rad te provode li dijalizu i izvan radnog vremena pacijenata koji su radno aktivni kako bi i ovaj dio pacijenata mogao nesmetano provoditi dijalizu izvan radnog vremena zaposlenja.

Pročitajte i ovo Traže očitovanje HZZO reagirao na sramotan slučaj u zagrebačkom zdravstvu

Iz očitovanja Poliklinike Avitum proizlazi da je za sve pacijente koji su u radnom odnosu dogovoren odgovarajući termin i da samo jedan pacijent nije zadovoljan predloženim terminom te mu je ponuđena pomoć pri iznalaženju rješenja u drugoj ugovornoj zdravstvenoj ustanovi o čemu očekujemo povratni odgovor. Također, ističemo iz očitovanja da je tzv. treća smjena uvedena radi nedostatnih kapaciteta na staroj lokaciji te je bila nužni treći ciklus dijalize na postojećim aparatima kako bi se zbrinuli svi pacijenti Poliklinike Avitum. Na novoj lokaciji osigurana je infrastruktura za obavljanje hemodijalize u dvije smjene.

Napominjemo da sukladno propisu radno vrijeme poliklinika za obavljanje specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite je od 8 do 16 sati, iznimno od 7 do 15 sati uz obvezu da se zbog dostupnosti radno aktivnoj populaciji osigura 20 posto radnog vremena do 19 sati.

Treba pojasniti da se treća smjena ne odnosi na "noćnu smjenu" već treći ciklus dijalize u okviru postojećih kapaciteta te se ista uglavnom odvija u kasnijim popodnevnim odnosno večernjim satima. Iz očitovanja bolnica koje provode ovaj oblik zdravstvene zaštite razvidno je da se uglavnom obavljaju dijalize u dvije smjene sa završetkom u 18 sati te da privremeno jedino KB Dubrava obavlja i tu tzv. treću smjenu zbog preuzimanja pacijenata iz KB Merkur radi obnove bolnice. Ističemo da bolničke ustanove koje navode u svom radnom vremenu 24-satno radno vrijeme dijalize navode da imaju osigurane odgovarajuće kapacitete i izvan dvije redovite smjene kronične dijalize, međutim, isto je za provođenje akutne dijalize te za hospitalizirane pacijente kojima se liječe kroničnom dijalizom", odgovorili su nam iz HZZO-a.

Pacijent Krsmanović: "Nadam se da će pronaći rješenje"

Nakon svega kontaktirali smo pacijenta Darka Krsmanovića kako bi nam prokomentirao izjave ministra Beroša te nas je zanimalo je li iz HZZO-a ponuđeno rješenje problema koji uz njega, muči još desetak teških pacijenata.

"Ne mogu se složiti s ministrom kako je u bolnici Rebro ili bilo kojoj drugoj javnoj zdravstvenoj ustanovi u Zagrebu moguće obaviti dijalizu iza 16 sati. Jer da je tomu tako onda ja i ostali pacijenti ne bismo niti potezali ovo pitanje. Svima mora biti jasno da u bolnicama nedostaje djelatnika koji bi čini taj tim za treću smjenu. Uostalom zbog toga je, između ostalog, i s Poliklinikom Avitum potpisan ugovor za dijalizu i ona je jedina u Zagrebu nudila te kasne termine. No, u svakom slučaju, kako u toj poliklinici više neće biti moguće obaviti dijalizu u trećoj smjeni, zaista je nevjerojatno da već nije pronađeno rješenje za neku drugu zdravstvenu ustanovu. Jer ipak je riječ o glavnom gradu, pa ako za pacijente koji nisu hospitalizirani u bolnicama postoji dijaliza u tim kasnim terminima u mnogim drugim gradovima u Hrvatskoj onda valjda bi trebala postojati i u Zagrebu", kazao je Krsmanović.

Pročitajte i ovo poliklinika mijenja pravila Sramotna situacija u zagrebačkom zdravstvu: "Teško sam bolestan, a sad mi prijeti i otkaz. Oni kažu da ih se to ne tiče"

Naglasio je i kako ne bi bilo dobro rješenje da pacijenti na dijalizu u trećoj smjeni odlaze svaki mjesec u drugu bolnicu.

"To definitivno ne bi bilo dobro. Jer nefrolozi i osoblje moraju biti dobro upoznati sa stanjem, dijagnozama i navikama pacijenata koji su teški bolesnici. Nije mi jasno kako bi to moglo funkcionirati, pa niti druge oboljele od teških bolesti se ne prebacuje iz bolnice u bolnicu. Tu je ipak riječ o barem sedam, osam pacijenata, a potencijalno u budućnosti i više kada dijaliza bude potrebna i novim pacijentima", naglasio je.

Krsmanović se ujedno zahvalio ministru i HZZO-u što su reagirali nakon njegovog upita te rade na pronalasku rješenja.

"Nadam se kako će sve ubrzo biti definirano jer iz Poliklinike Avitum su nam poručili kako od 15. travnja neće biti moguće obaviti dijalizu u trećoj smjeni. A bez toga ne možemo", zabrinuto je zaključio Darko Krsmanović.