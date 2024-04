Nakon našeg teksta ministar Beroš najavio: "Postoji rješenje za pacijente koje muče termini za dijalizu"

Ministar zdravstva Vili Beroš komentirao je teškoće s terminima za dijalizu koje su zatekle pacijente u zagrebačkim zdravstvenim ustanovama.

Podsjetimo, zagrebačka Poliklinika B. Braun Avitum obavijestila je svoje pacijente da će s promjenom lokacije doći i do promjene u terminima u kojima će se obavljati dijaliza.

Dosadašnja praksa bila je da se dijaliza vrši u tri smjene, ali prelaskom na novu lokaciju pacijenti su obaviješteni da će se ukinuti treća, odnosno večernja smjena, zbog nužne organizacije rada.

Zbog toga se pacijent Darko Krsmanović obratio mnogim institucijama, a nakon našeg teksta u kojemu smo iznijeli poteškoće s kojim se suočava reagirao je i HZZO, koji je zatražio žurno očitovanje Poliklinike Avitum i bolnica u gradu Zagrebu koje provode dijalizu.

"Još jučer angažirao sam svoje službe da provjere u čemu je problem jer sam stava da svima moraju biti dostupne zdravstvene usluge. Službe su kontaktirale vlasnika poliklinike koja je radila dijalizu u trećoj smjeni i iskreno su kazali da zbog 12-13 pacijenata nisu imali opravdanje za taj pogon tijekom noći. Od tih pacijenata samo je dvoje ostalo sporno, drugi su našli rješenje s terminima u drugim ustanovama. Dijalize ponekad traju po nekoliko sati i zato je dobro da postoji mogućnost za termine u kasnijim satima, odnosno da je ljudi koji rade obave nakon posla", kazao je Beroš te dodao:

"Iz HZZO-a sam dobio informaciju da rade na rješavanju problema. Većina zagrebačkih javnih bolnica ima ugovorenu dijalizu od 0 do 24 sata. Na Rebru su mi rekli da rade dijalizu najčešće do 19 sati, ali ako je potrebno i do 21 sat. Prema tome, ovim pacijentima koji se nisu uspjeli organizirati drukčije moramo omogućiti da dijalizu obave u terminu koji im odgovara. S obzirom na navedeni ugovor i mogućnost obavljanja dijalize od 0 do 24, ovaj će se problem riješiti."

Ministar je naglasio kako neće biti zapreka za dobivanje odgovarajućeg termina za dijalizu.

"Isto tako, rečeno mi je da je gospodin koji je upozorio na problem vjerojatno od liječnika obiteljske medicine dobio upozorenje da će možda biti teškoća, ali nije se javio na Rebro da vidi je li moguće da dobije dijalizu nakon posla, dakle u terminu poslije 17 sati. No najvažnije je da će se problem riješiti, čak i ako će biti potrebno organizirati dijalizu svaki mjesec u drugoj javnoj ustanovi, iako mislim da ni to neće biti potrebno", zaključio je Beroš.