HZJZ se oglasio o prvom slučaju gube u Hrvatskoj: "Važno je naglasiti..."

Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) potvrdio je da je u Hrvatskoj nedavno zabilježen jedan uvezeni slučaj lepre, oboljela osoba odmah je dobila antibiotsku terapiju, a svi bliski kontakti su pravodobno identificirani i uključeni u program kemoprofilakse te ne postoji ugroza za javno zdravlje.

Lepra (Hansenova bolest) danas je rijetka i u potpunosti izlječiva bolest, priopćeno je u nedjelju iz HZJZ-a.

"U Hrvatskoj je nedavno zabilježen jedan uvezeni slučaj, pri čemu je oboljela osoba odmah dobila propisanu antibiotsku terapiju, a svi bliski kontakti su pravodobno identificirani i uključeni u program nadzora ili kemoprofilakse. Ne postoji ugroza za javno zdravlje niti rizik prijenosa bolesti pri uobičajenom socijalnom kontaktu ili na širu populaciju, a zdravstveni sustav provodi sve potrebne mjere u skladu s epidemiološkom strukom i s međunarodnim stručnim smjernicama", naveli su iz HZJZ-a nakon što je potvrđen jedan uvezeni slučaj oboljenja, stranog radnika iz Nepala.

''Po dobivanju antibiotika oboljela osoba vrlo brzo prestaje biti zarazna, pa naglašavamo da u ovom trenutku ne postoji ugroza za širenje bolesti'', objavio je HZJZ.

Pacijent sa simptomima lepre se prije desetak dana javio epidemiološkoj službi u Splitu te je bolest, kažu, pravodobno dijagnosticirana. Iz Ministarstva zdravstva potvrđeno je kako je riječ o stranom radniku iz Nepala koji već dvije godine živi u Hrvatskoj zajedno s obitelji.

''Po postavljanju dijagnoze, odmah je propisana antibiotska terapija te su u kratkom roku identificirani svi bliski kontakti oboljele osobe koji su uključeni u odgovarajući postupak pregleda, kemoprofilakse, liječenja ili praćenja, u skladu s važećim stručnim smjernicama'', ističe HZJZ.

Lepra, poznata i kao Hansenova bolest, rijetka je kronična zarazna bolest koju uzrokuje bakterija Mycobacterium leprae. Ona je danas potpuno izlječiva, uz dostupno i učinkovito liječenje antibioticima.

''Važno je naglasiti da lepra nije lako prenosiva bolest. Prijenos zahtijeva dugotrajan, bliski kontakt s oboljelom osobom koja se ne liječi, i to u razdoblju od više mjeseci. Povremeni, kratkotrajni ili uobičajeni socijalni kontakti – na radnom mjestu, u javnom prijevozu, trgovinama ili zdravstvenim ustanovama – ne predstavljaju rizik za prijenos bolesti'', poručili su iz HZJZ-a.

Naglasili su da je hrvatski zdravstveni sustav u potpunosti pripravan za svaku epidemiološku situaciju. Brzom dijagnostikom te donošenjem epidemioloških mjera i mjera liječenja, svaka se bolest stavlja pod kontrolu.

U Hrvatskoj, kao i u drugim europskim zemljama, autohtonih slučajeva lepre nema već desetljećima. Povremeno se mogu zabilježiti pojedinačni, uvezeni slučajevi, što je očekivano u svijetu s intenzivnim putovanjima i globalnom mobilnošću, dodaje HZJZ.