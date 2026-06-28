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Hrvatsku uzdrmao slab potres

Piše S. Ve., 28. lipnja 2026. @ 02:20 komentari
Potres kod Siska
Potres kod Siska Foto: EMSC
Slab potres zabilježen je nešto prije dva sata u nedjelju u središnjoj Hrvatskoj.
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Hrvatsku uzdrmao slab potres
samo jedan komentar
Hrvatsku uzdrmao slab potres
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