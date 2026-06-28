Hrvatsku uzdrmao slab potres

Potres magnitude 2,3 prema Richteru zatresao je Banovinu. Prema prvom izvješću EMSC-a, potres se osjetio u 1:58 u nedjelju 18 kilometara jugozapadno od Siska. U svom prvom izvješću, EMSC je naveo da je magnituda potresa iznosila 2,6 prema Richteru, no naknadno su umanjili procjenu.

Bio je na dubini od 10 kilometara, a čini se da nikoga nije impresionirao. Među svjedočanstvima na stranici EMSC-a, gdje su Hrvati izrazito aktivni i kod najmanjih podrhtavanja, ovoga puta našao se svega jedan kometar, iz Žabnog, (21 kilometar sjeverno od epicentra) u kojem piše kratko - "ništa".