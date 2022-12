Nova godina bit će nezaboravna za hrvatski narod. Poruka je to u zajedničkoj čestitki Europskih povjerenika Hrvatskoj zbog ulaska u eurozonu i Schengen. Na našim graničnim prijelazima sve je spremno za ukidanje kontrola. Kućice ćemo i dalje gledati, ali samo u prolazu.

I na većini graničnih prijelaza sa Slovenijom i Mađarskom se obavljaju posljednje pripreme oko ulaska Hrvatske u Schengen.

Granični prijelaz Dubrava Križovljanska posjetio je reporter Dnevnika Nove TV Domagoj Mikić.

Na tom međunarodnom graničnom prijelazu sve je spremno, u noći na nedjelju, u ponoć - podići će se rampe i upaliti zeleno svjetlo s obje strane.

Dnevnik Nove TV često je izvještavao o kilometarskim kolonama kamiona na tom prijelazu. Što za prijevoznike znači ulazak u Schengen pojasnio je Dragutin Kranjčec iz Udruge hrvatskih cestovnih prijevoznika.

Kako je rekao, za cestovne prijevoznike se ulaskom u Schengen mijenja jako puno.

"Kilometarskih kolona više ne bi trebalo biti. Maksimalno ćemo to osjetiti već za nekoliko dana kad vidimo kako će sve funkcionirati", rekao je Kranjčec.

"Znamo da moraju biti kontrole zbog vala migranata. Koliko će to u obzir uzeti granični organi Republike Slovenije - to ćemo tek vidjeti, kako će to sve funkcionirati", dodao je.

Schengen bi trebao smanjiti vrijeme čekanja

Schengen bi im trebao smanjiti vrijeme čekanja na granici, navodi Kranjčec.

"Do sada je prosjek čekanja bio, ovisno o danu u tjednu. Velike gužve su bile u nedjelju navečer, na ponedjeljak. Čekalo se po pet, šest, čak i deset do dvanaest sati na Bregani. To bi trebalo sa selektivnim kontrolama smanjiti na sat do dva, što je već veliki uspjeh, a možda će biti još i brže", rekao je Kranjčec.

Što će nam donijeti ulazak u Schengen? Izvoznici upozoravaju: "To nije čarobni štapić"

Prijevoznici su često upozoravali da na granični prijelaz Dubrava Križovljanska mogu samo autoprijevoznici iz Varaždinske županije.

"Takav su režim napravili Slovenci, da su mogla vozila samo iz Varaždinske županije ili vozila koja su tovarila u Varaždinskoj županiji", rekao je.

Najkritičniji Pasjak i Rupa

"Nakritičniji za nas su prijelazi Pasjak i Rupa, tamo je autocesta bez kamiona, nismo je mogli koristiti, već samo Primorsko-goranska i Istarska županija", dodao je.

"To nas je itekako mučilo. I to se neće promijeniti od sutra. Slovenci su napravili takav režim i mi to moramo poštivati. Od hrvatske strane smo tražili da uvedemo reciprocitet za njihova vozila, no do danas to nije napravljeno", objasnio je Kranjčec.

Načelnik sektora za granicu PU istarske otkrio kako će točno u ponoć izgledati na graničnim prijelazima, ali i koji će zasad ostati po starom

"Vidjet ćemo kako će sve funkcionirati pa ćemo se onda boriti da i hrvatska strana uvede reciprocitet", zaključio je Kranjčec.

