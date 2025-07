Ratni brodovi zapjenili more, užurbano i na kopnu: Ovuda će proći tisuće vojnika i stotine vozila, a nebo će parati deseci letjelica

Pjenilo se more između Čiova i Šolte. Zaplovili su mali i veliki vojni brodovi, uvježbava se čak njih 13. Na pučini sve: gumene brodice, desantni brodovi, minopolagač, raketne topovnjače.

Ratna mornarica priprema se za mimoplov. I jamči spektakl.



"Kretat ćemo se u koloni, a potom razviti u pet kolona i nakon toga napraviti manevar, raspršit ćemo se u lijevu i desnu stranu, bit će to atraktivno i lijepo za vidjeti", izjavio je Josip Župa, zapovjednik raketne topovnjače Petar Krešimir IV.



Prizor kakav ne žele upamtiti samo fotoreporteri.

Dino Čobo, zapovjednik raketne topovnjače Dmitar Zvonimir Foto: Dnevnik Nove TV

"Iz osobnog iskustva kao časnik Hrvatske ratne mornarice, zapovjednik raketne topovnjače, i sin hrvatskog branitelja, posebno iskustvo, poseban osjećaj. Da pokažemo svima ostalima da smo mi spremni, obučeni za sve izazove", govori poručnik bojnog broda Dino Čobo, zapovjednik raketne topovnjače Dmitar Zvonimir.



Zadatak je izazovan. Pripreme za morsku akciju u koju će s više od 200 mornara su ozbiljne. Isplovljavaju i dva nova ophodna broda Omiš i Umag.



"S obzirom na disperziranost brodova i različite dinamike održavanja, nisu svi bili stalno raspoloživi tako da smo radili u ožujku kroz vježbu. Nešto smo radili u lipnju jedan tjedan, i sad radimo ovaj tjedan uvježbavanja. Točno toliko koliko treba da bi se svi brodovi uskladili!", izjavio je kapetan fregate Srđan Bilić, zapovjednik mimoplova.

Pripreme za mimoplov - 1 Foto: Dnevnik Nove TV

Užurbano i na moru, ali i na kopnu.

Vojska radnika u poslu je preko glave. Podižu konstrukcije s kojih će se pratiti vojna parada. Stišću ih rokovi, pa im nije do priče.

Brusi se, pila, tuče i udara s obje strane Vukovarske ulice, trase kojom će prolaziti vojni mimohod. No, tek kad sve bude gotovo postavljena pozornica i bine podignute, moći će se zarolati i crveni tepih.



Do tada će se i pozicija na kojoj će uzvanici biti smješteni više puta pregledati i pronjuškati. Učinila je to i danas vojna policija.



Jer uz suprotnu stranu prometnice, drugačije nego je bilo prije 10 godina, bliže visokim gostima, kretat će se na tisuće vojnika i drugih službi, na stotine vozila. Nebo će parati deseci letjelica.

Pripreme za mimohod Foto: Dnevnik Nove TV

"To tako treba, to je u redu, neki su protiv, neki su za. Ja kao branitelj sam za, a ovi što su protiv, što ću im ja, nek' im bude krivo", kaže Željko iz Zagreba i na pitanje gdje je 31.7. kaže vjerojatno na mimohodu.



"Ja kao žena mislim da je to savršeno, lijepo i bit će ono najbolje što mi imamo i da se stvarno trebamo pokazati. Makar, takva su vremena kakva jesu, svugdje se zvecka oružjem, bolje bi bilo da je maslinova grančica", govori Biserka iz Zagreba.



A u miru je hrvatski državni vrh, trojica predsjednika države Sabora i Vlade - poslao je pozivnice svima koje žele vidjeti u svom društvu. I na događaju, ali i svečanosti nakon mimohoda. Za šest dana ovdje će biti generalna proba. A tada nema mjesta za pogrešne korake.