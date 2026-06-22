Prije 85 godina u šumi kraj Siska osnovana je prva antifašistička postrojba u ovom dijelu Europe

Hrvatska u ponedjeljak obilježava Dan antifašističke borbe u znak sjećanja na 22. lipnja 1941., kada je u šumi Brezovica pored Siska osnovan Prvi sisački partizanski odred. Bila je to prva antifašistička postrojba ne samo u Hrvatskoj, nego i u ovom dijelu Europe.

Taj Dan, koji je državni blagdan, obilježit će se u ponedjeljak u Splitu, Rijeci i Sisku, tj. u Spomen-parku Brezovica, gdje će biti održana središnja svečanost u povodu 85. obljetnice osnivanja Prvog sisačkog partizanskog odreda i prve antifašističke borbene postrojbe u ovom dijelu Europe.

Prvi sisački partizanski odred osnovan je u šumi Brezovica u blizini sela Žabno kraj Siska, nakon njemačkog napada na SSSR.

Osnovali su ga pripadnici Komunističke partije, a od prvih je dana izvodio diverzije, osobito na željeznici.

Predvodili su ga zapovjednik Vlado Janjić-Capo i komesar Marijan Cvetković, a njegov pripadnik bio je i pokojni general Hrvatske vojske Janko Bobetko.

Njegovim utemeljenjem započela je intenzivna antifašistička borba protiv fašizma i nacizma koja se širila cijelom Hrvatskom.

Tako je u organiziranoj narodnooslobodilačkoj borbi u Hrvatskoj aktivno sudjelovalo više od 500.000 hrvatskih građana.

U postrojbama Narodnooslobodilačke vojske (NOV) borilo se oko 230.000 boraca iz Hrvatske, a na njezinu teritoriju stvorene su 52 brigade, 17 divizija i pet od ukupno 11 korpusa NOV-a.

Za vrijeme 2. svjetskog rata na području Hrvatske pod kontrolom antifašističkog pokreta Zemaljsko antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Hrvatske (ZAVNOH) obavljalo je vrhovnu zakonodavnu i izvršnu funkciju. Godine 1945. ZAVNOH je prerastao u Narodni sabor Hrvatske. Tako je i tijekom narodnooslobodilačke borbe u Hrvatskoj očuvan povijesni kontinuitet hrvatskog državnog suvereniteta.

Završetkom 2. svjetskog rata, 1945. godine konstituirana je Narodna Republika Hrvatska kao federalna jedinica ondašnje Federativne Narodne Republike Jugoslavije koja je iz Drugog svjetskog rata izašla kao pobjednica na strani savezničkih snaga, podsjeća Hrvatski sabor.

Središnja svečanost u Spomen-parku Brezovica

Na središnjoj svečanosti u Spomen-parku Brezovica predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović, izaslanica predsjednika Hrvatskog sabora Vesna Bedeković, izaslanik predsjednika Vlade ministar Alen Ružić, župan Sisačko-moslavačke županije Ivan Celjak, gradonačelnik Siska Domagoj Orlić i predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Franjo Habulin položit će cvijeće na spomenik Prvom partizanskom odredu.

Predviđena su i prigodna obraćanja te kulturno-umjetnički program.

Grad Split organizira službeni program komemoracije i proslave.

Predstavnici Grada, predvođeni gradonačelnikom Tomislavom Šutom, položit će vijence na Gradskom groblju Lovrinac, na Spomen-kosturnici pripadnicima NOB-a, na Groblju branitelja Domovinskog rata te na Spomen-obilježju Bošnjacima – muslimanima poginulima u Domovinskom ratu.

Polaganje vijenaca predviđeno je i kod Spomenika političkim zatvorenicima, interniranima i deportiranima, koji se nalazi ispred zgrade Splitsko-dalmatinske županije.

Središnji, svečani dio proslave za sve građane i posjetitelje Splita održat će se u večernjim satima na Trgu Gaje Bulata, u središtu grada.

Dan antifašističke borbe obilježit i Udruga antifašističkih boraca i antifašista Grada Rijeke. U ponedjeljak ujutro bit će položeni vijenci na Spomenik oslobođenja na Delti, a nakon toga je predviđen organizirani prijevoz za Tuhobić, gdje je u 11 sati predviđen nastavak programa obilježavanja na lokaciji Satničko.