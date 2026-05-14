Hrvatska se naoružava, Vlada uzima zajam od 1,7 milijardi eura: Pogledajte što sve kupuje vojska

Vlada je na sjednici u četvrtak dala ovlast za potpisivanje Sporazuma o zajmu u okviru instrumenta "Sigurna inicijativa za Europu" (SAFE), kojim se RH stavlja na raspolaganje zajam u maksimalnom iznosu od 1,7 milijardi eura za investicije u obrani.

"Putem sigurnosne akcije za Europu, državama članicama dodijelit će se zajam za prioritetne, značajne i žurne investicije u obrani putem zajedničke nabave", pojasnio je potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić.

Kako je istaknuo, Republika Hrvatska je Europskoj komisiji poslala Nacionalni plan obrambenih ulaganja za financiranje projekata kroz financijski instrument SAFE za glavni obrambeni tenk Leopard 2A8 u vrijednosti 1,14 milijardi eura, samohodnu haubicu 155mm Caesar u vrijednosti 301,6 milijuna eura, teški teretni kamion TATRA 6x6 i 8x8 vrijednosti 211,7 milijuna eura te za još dva projekta kroz zajedničku nabavku ubojnih sredstava ukupne vrijednosti 46 milijuna eura.

"Vlada i Ministarstvo obrane čvrsto su opredijeljeni za daljnje unaprjeđenje i modernizaciju sposobnosti Hrvatske vojske jer je to izravan ulog u sigurnost naših građana i potporu NATO ciljevima sposobnosti", naglasio je ministar.

Potpredsjednik Vlade i ministar financija Tomislav Ćorić kazao je kako se od 1,7 milijardi eura koji su na raspolaganju Hrvatskoj, 255 milijuna eura stavlja na raspolaganje kao plaćanje predfinanciranja.

Zajam se financira zaduživanjem Europske unije na međunarodnim tržištima kapitala te se državama članicama stavljaju na raspolaganje pod povoljnim uvjetima, uz dugi rok dospijeća i razdoblje počeka. Sredstva za Republiku Hrvatsku su dostupna do 31. prosinca 2030., uz rok dospijeća do 45 godina i poček na otplatu glavnice od 10 godina.

Sredstva za otplatu glavnice zajma, plaćanje kamata i ostalih troškova zajma osiguravaju se u državnom proračunu Republike Hrvatske na pozicijama Ministarstva financija.