Napeto u susjedstvu, medij usred žestoke predizborne utrke: "Šalju poruke protiv Hrvata"

Hrvatska članica Upravnog odbora Bosanskohercegovačke radio-televizije (BHRT) Valentina Rupčić podnijela je u petak neopozivu ostavku nakon što su dan ranije u emisiji posvećenoj teškome stanju na tom RTV servisu upućene poruke protiv Hrvata i njihova političkog vodstva.

U tekstu ostavke koji je dostavljen i medijima, Rupčić je istaknula da ne želi više biti dio Upravnoga odbora jer su poruke iz emisije nespojive s njezinom misijom u tom državnom RTV servisu.

"Posljednja događanja, javni istupi i poruke koje su protiv hrvatskog naroda poslane s BHRT-a ne odražavaju duh onoga zbog čega sam izabrana u najvišem zakonodavnom tijelu BiH da predstavljam konstitutivni, hrvatski narod u javnom RTV servisu – Upravnom odboru BHRT-a i Odboru RTV sustava", stoji u ostavci.

Pritom je vodstvo BHRT-a pozvala da o njezinoj odluci izvjesti Parlamentarnu skupštinu BiH i Odbor RTV sustava kojega čine tri javna emitera.

Emisija u četvrtak na BHRT-u, čija je zamisao bila potaknuti rješavanje problema ove RTV kuće i koja je okupila dvadesetak političara, novinara i analitičara, ubrzo se pretvorila u teško političko optuživanje o tome tko je krivac za trenutačnu situaciju u kojoj se našao BHRT.

U toj emisiji najviše je kritika upućeno na račun hrvatskih dužnosnika i Hrvata u toj zemlji.

Marina Pendeš iz HDZ-a BiH napustila je studio tijekom emisije, jasno izražavajući nezadovoljstvo smjerom u kojem emisija ide.

Navela je kako se vodi predizborna kampanja protiv HDZ-a i Hrvata.

S obzirom na to da su ove godine opći izbori, opstanak BHRT-a postao je jedna od glavnih tema za međusobno optuživanje uglavnom probošnjačkih stranaka na vlasti te oporbe kojoj je na čelu SDA.

Računi BHRT-a su blokirani, plaće su neredovite, ne uplaćuju se doprinosi.

Europska radiodifuzna unija zbog neplaćenih dugovanja od 10 milijuna eura prijeti pljenidbom imovine BHRT-a, što dodatno pogoršava situaciju.

Glavni problem za takvu situaciju jeste što Radio televizija Republike Srpske od 2017. godine ne izmiruje svoje obveze prema BHRT-u, uskraćujući polovicu prikupljene pristojbe. Trenutačni dug RTRS-a iznosi 53 milijuna eura.

Unatoč ostavci, Rupčić je izrazila uvjerenje da će se borba za opstanak BHRT-a nastaviti te je izrazila očekivanje da će predstavnici hrvatskog naroda u institucijama vlasti nastaviti potporu kako bi se očuvao državni RTV servis.