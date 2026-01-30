Obavijesti Foto Video Pretražite
Napeto u susjedstvu, medij usred žestoke predizborne utrke: "Šalju poruke protiv Hrvata"

30. siječnja 2026.
BHRT
BHRT Foto: Antonio Balić/Cropix
Emisija u četvrtak na BHRT-u, koja je trebala potaknuti rješavanje problema ove RTV kuće, ubrzo se pretvorila u teško političko optuživanje o tome tko je krivac za tešku situaciju u kojoj se kuća nalazi.
