Horor u zraku i misteriozni udar! Puklo vjetrobransko staklo na 11 kilometara visine, ozlijeđen pilot

Let United Airlinesa iz Denvera za Los Angeles morao je izvanredno sletjeti u Salt Lake City nakon što je u zraku eksplodirao pilotski vjetrobran i ozlijedio kapetana. Istraga sada pokušava utvrditi — je li u Boeing 737 MAX 8 udario komad svemirskog otpada ili meteor?

Ako se to potvrdi, bio bi to presedan u povijesti komercijalnog zrakoplovstva.

Zrakoplov, let UA1093 s oko 140 putnika, letio je na visini od 36 tisuća stopa, odnosno 11 kilometara kada je 16. listopada došlo do naglog oštećenja stakla u kokpitu.

Posada je odmah smanjila visinu i preusmjerila avion prema Salt Lake Cityju, gdje je sigurno sletjela bez dodatnih incidenata.

Kapetan je zadobio lakše posjekotine od rasprsnutog stakla, a prema navodima više medija, na mjestu udara uočeni su i tragovi paljevine.

Upravo zato se kao mogući uzrok spominje svemirski otpad ili meteorit — iako službene potvrde još nema.

Ako se ta hipoteza pokaže točnom, bio bi to prvi službeni slučaj da je putnički avion u letu pogođen objektom iz svemira.

Fotografije oštećenog vjetrobrana i lakše ozlijeđenog pilota već kruže avio-forumima, a sam kapetan je, prema internim izvješćima, izrazio sumnju na svemirski otpad, prenosi Gulf News.

United Airlines Boeing 737 MAX hit by suspected space debris midair at 36,000 ft - the first incident of its kind in aviation history.



A United Airlines flight from Denver to Los Angeles (UA1093) was forced to divert to Salt Lake City on October 16, 2025, after a cockpit… pic.twitter.com/jsUjrcIVjv — World of Engineering (@engineers_feed) October 20, 2025

NASA trenutačno prati više od 25 tisuća većih komada otpada u niskoj Zemljinoj orbiti. Svakog dana poneki od njih ponovno ulazi u atmosferu, no gotovo sav materijal izgori visoko iznad površine planeta.