Horor u zraku i misteriozni udar! Puklo vjetrobransko staklo na 11 kilometara visine, ozlijeđen pilot

Svemirski otpad ili meteor? Istraga treba utvrditi što se dogodilo s Boeingom koji je prisilno sletio u Salt Lake City.
Let United Airlinesa iz Denvera za Los Angeles morao je izvanredno sletjeti u Salt Lake City nakon što je u zraku eksplodirao pilotski vjetrobran i ozlijedio kapetana. Istraga sada pokušava utvrditi — je li u Boeing 737 MAX 8 udario komad svemirskog otpada ili meteor?
NASA trenutačno prati više od 25 tisuća većih komada otpada u niskoj Zemljinoj orbiti. Svakog dana poneki od njih ponovno ulazi u atmosferu, no gotovo sav materijal izgori visoko iznad površine planeta.