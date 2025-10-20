Oprez! Prometne nesreće i magla otežavaju promet

Magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti, izvijestio je Hrvatski autoklub (HAK) te vozače poziva da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cesti i drže razmak između vozila.

Promet je pojačan na gradskim cestama i obilaznicama. Na cestama gdje su u tijeku radovi mogući su zastoji i vožnja u koloni.

Zbog prometne nesreće na zagrebačkoj obilaznici (A3) između čvora Zagreb istok i Mosta Sava u smjeru Bregane vozi se po dva prometna traka usporeno u koloni od oko dva kilometra, a zbog vozila u kvaru na autocesti A2 Zagreb-Macelj između naplate Zaprešić i čvora Zabok u smjeru Krapine vozi se uz ograničenje brzine. Također, zbog prometne nesreće na državnoj cesti DC432 u Splitu u Solinskoj ulici vozi se jednim trakom otežano.

Povećana je gustoća prometa i vozi se usporeno u koloni uz povremene zastoje na autocesti A3 Bregana-Lipovac između čvorova Otok Svibovski i Kosnica u smjeru Bregane, na autocesti A4 Goričan-Zagreb između čvorova Sesvete i Zagreb istok u smjeru Zagreba.

Zbog radova su zatvoreni na autocesti A3 Bregana-Lipovac izlazni krak čvora Sveta Nedelja u smjeru Lipovca te na autocesti A6 Rijeka-Zagreb ulazni krak čvora Vrbovsko u smjeru Rijeke.