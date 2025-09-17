HAC pojasnio "zabranu" plaćanja cestarine gotovinom: Dvije skupine vozila morat će obavezno imati ENC

Za razliku od sadašnjeg sustava naplate cestarine koji zahtjeva zaustavljanje korisnika na ulasku na autocestu radi evidentiranja početka korištenja i na izlasku s autoceste radi plaćanja cestarine, novi sustav naplate koji će se propisati novim zakonom temeljit će se na slobodnom protoku bez zaustavljanja na ulasku i izlasku s autoceste, a cestarina će se plaćati putem ili ENC-a ili automatskog sustava očitanja registarskih oznaka vozila, izvijestili su u srijedu iz Hrvatskih autocesta (HAC).

Potaknuti napisima vezanim uz skorašnji novi Zakon o naplati cestarine i što on donosi građanima, iz HAC-a su pojasnili ključne postavke plaćanja cestarine u novom u potpunosti elektroničkom sustavu.

"Imajući u vidu da u novom sustavu naplate neće biti naplatnih kućica, cestarina će se plaćati ili putem uređaja ugrađenog u vozilo (ENC) ili putem automatskog sustava očitanja registarskih oznaka vozila, ovisno o tome za što se sami korisnici odluče", napominju iz HAC-a.

Prema tome, na prolasku kroz autocestu, obzirom na tehnologiju, neće biti moguće plaćanje gotovinom, ali će se gotovinom kao i dosad moći nadoplatiti jedan od odabranih načina – ENC ili registarske oznake, na prodajnim uredima HAC-a i koncesionara, kao i na drugim prodajnim mjestima, primjerice benzinskim postajama, pojašnjavaju.

Dodaju i da neće biti isključeno gotovinsko plaćanje, ali ono neće tehnički biti moguće na samoj autocesti, odnosno po izlasku s autoceste jer na njima neće biti naplatnih kućica, već će se gotovinom moći nadoplatiti račun putem kojeg se korisnik odluči koristiti autocestu. U priopćenju HAC-a ističe se da će najveća promjena za građane biti prolazak bez zaustavljanja na naplatnim kućicama, ali uz obaveznu prethodnu prijavu u sustav na jedan od načina koji će na vrijeme biti iskomuniciran.

Nadalje, uz prethodnu prijavu u sustav i valjano sredstvo plaćanja cestarina će se plaćati putem ENC uređaja ili očitavanjem registarske oznake vozila. Isto tako, više neće postojati mogućnost da korisnik na izlazu s autoceste blagajniku plati cestarinu gotovinom. Dakle, gotovina ne nestaje u potpunosti – svaki će korisnik moći sam odabrati način plaćanja i prijave u sustav, uključujući i gotovinsku uplatu u prodajnim uredima HAC-a i koncesionara, kao i na drugim prodajnim mjestima, primjerice benzinskim postajama.

ENC obvezan za teška vozila

ENC će biti obavezan za teška vozila budući da elektronički sustavi naplate cestarine u EU moraju omogućiti uslugu europske elektroničke naplate cestarine, a kojoj je cilj da se jednim uređajem na teškom vozilu omogući korištenje autoceste diljem Europe. Navodi se i kako sve zemlje u europskom okruženju za teška vozila imaju obvezno korištenje uređaja u vozilu.

U utorak je objavljeno kako Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture namjerava predložiti novi Zakon o naplati cestarina, kojim će se isključiti mogućnost plaćanja cestarine u gotovini, a za sva teretna vozila i motocikle uvela obveza korištenja uređaja u vozilu za plaćanje cestarine. Vlada je, navodi se u obrascu iskaza o procjeni učinaka propisa za nacrt prijedloga Zakona o naplati cestarine, Nacionalnim planom za oporavak i otpornost predvidjela uvođenje elektroničkog sustava naplate cestarine.

"Navedeni elektronički sustav naplate cestarine temelji se na odabranim tehnologijama (a ne na svim tehnologijama koje su Direktivom 2019/520 i Zakonom o cestama dozvoljene), isključuje mogućnost plaćanja cestarine u gotovini i za sva teretna vozila i motocikle uvodi obvezu korištenja uređaja u vozilu za plaćanje cestarine, a što će omogućiti slobodan prometni tok, bez zaustavljanja vozila zbog naplate cestarine. Zbog slobodnog prometnog toka nužno je urediti pitanje nadzora plaćanja cestarine", stoji u tom obrascu koji je u javnom savjetovanju do 15. listopada.

Kako se između ostalog ističe, novim zakonom o naplati cestarine po prvi put će se uspostaviti jedinstveni sustav elektroničke naplate cestarine na cjelokupnoj mreži autocesta u RH.

"Promjena koja se postiže je novi elektronički sustav naplate cestarine u Republici Hrvatskoj, temeljen na slobodnom prometnom toku, s mikrovalnom tehnologijom na frekvenciji 5,8 GHz i tehnologijom automatskog prepoznavanja registarskih pločica. Zakonom će se isključiti mogućnost da se korištenje autoceste plati u gotovini, što će posljedično smanjiti operativne troškove naplate cestarine. Sva teretna vozila i motocikli imat će obvezu korištenja uređaja u vozilu za plaćanje cestarine.