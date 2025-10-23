Granični policajci se oglasili nakon ispada srpske ministrice: Evo što se stvarno dogodilo

Policijski službenici granične policije Republike Hrvatske oglasili su se oko navodnog incidenta s graničnom kontrolom srbijanske ministrice gospodarstva Adrijane Mesarović.

Demantirali su njezine izjave prema kojima je doživjela ponižavajući tretman hrvatskih carinika, te su naglasili da su postupali uljudno i profesionalno te da su njezini navodi neopravdani i nepotrebni.

"Nastavno na navode objavljene u nekoliko medija te objavu u kojoj ministrica Vlade Republike Srbije proziva postupanje granične policije, kategorički opovrgavamo navod po kojem su policijski službenici na graničnom prijelazu Bajakovo tijekom granične kontrole predstavnicu Vlade Republike Srbije maltretirali.

Naime, u utorak 21. listopada 2025. godine u večernjim satima, ulaznoj graničnoj kontroli pristupila je najavljena delegacija, u čijem je sastavu bila i predstavnica Vlade Republike Srbije, ministrica gospodarstva Adrijana Mesarović.

Odmah po dolasku na granični prijelaz, omogućen im je prioritetni prelazak granice odnosno nad njima je provedena granična kontrola bez čekanja u redu, dok su ostali putnici čekali.

Prilikom granične kontrole, budući da se radi o osobama koje podliježu Entry/Exit sustavu, od svih članova delegacije izuzeti su biometrijski podaci.

Iz tehničkih razloga od ministrice Mesarović svi biometrijski podaci se nisu mogli izuzeti u vozilu, kao od ostalih članova delegacije, te je ista zamoljena da se biometrijski podaci izuzmu na stacionarnom uređaju, što je i uobičajeni postupak.

Ne radi se o nikakvom "strašnom tretmanu", već o postupku kojem podliježu svi državljani trećih zemalja prilikom ulaska ili izlaska iz schenhenskog prostora, a koji nemaju reguliran boravak.

Želimo istaknuti kako je u prostorijama Policijske uprave vukovarsko-srijemske 15. listopada 2025. godine održan radni sastanak s generalnim konzulom GK Republike Srbije u Vukovaru, pri čemu je upoznat o činjenici da su članovi diplomatskih i konzularnih predstavništava trećih zemalja, koji su diplomatski predstavnici u trećim zemljama te koji tranzitiraju preko državnog područja zemlje članice, obveznici EES sustava i bit će im formiran dosje, bez obzira radi li se o službenom ili privatnom posjetu.

Također, policijski službenici granične policije Republike Hrvatske su postupali uljudno i profesionalno i provodili su zakonski utemeljen postupak, koji će provoditi i dalje.

Naposljetku, ministrica Mesarović tijekom postupanja policijskih službenika niti jednom riječju ili gestom nije imala primjedbi na postupanje niti je izrazila pritužbu na graničnom prijelazu, nego se o tome oglasila putem društvene mreže dva dana nakon postupanja.

Stoga su ovakvi navodi o postupanju policijskih službenika na graničnom prijelazu Bajakovo neopravdani i nepotrebni, ističe u priopćenju granična policija RH.