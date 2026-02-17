Čistio kuću pa pronašao nešto zbog čega je hitno pozvao policiju: "Ne donosite nam to"

Građanin s područja Orahovice prilikom čišćenja naslijeđene kuće pronašao je oružje i streljivo i to:



- poluautomatsku pušku tzv. papovku

- kuburu ručne izrade

- 30 komada streljiva različitog kalibra



O pronalasku je odmah obavijestio policiju, nakon čega su policijski službenici izašli na mjesto događaja te na siguran način preuzeli pronađeno oružje i streljivo, priopćila je virovitičko-podravska policija.

Dragovoljna predaja oružja bez sankcija

Policija je pozvala građane koji u svojim domovima pronađu, posjeduju ili skrivaju ilegalno oružje ili eksplozivna sredstva da bez odgode nazovu broj 192 i time učine prvi korak prema dragovoljnoj predaji bez sankcija.

Dragovoljna predaja odnosi se na predaju zabranjenog i dopuštenog oružja bez vremenskog ograničenja.

Podsjećaju građane da oružje i eksplozivna sredstva ne donose samostalno u policijske postaje, već da pozovu policiju na broj 192, nakon čega će policijski službenici doći na dogovorenu adresu i na siguran način preuzeti opasna sredstva.

Odgovornim postupanjem svakog pojedinca doprinosimo većoj sigurnosti naše zajednice, zaključuju.