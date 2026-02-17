Čistio kuću pa pronašao nešto zbog čega je hitno pozvao policiju: "Ne donosite nam to"

O pronalasku je odmah obavijestio policiju, nakon čega su policijski službenici izašli na mjesto događaja te na siguran način preuzeli pronađeno oružje i streljivo, priopćila je virovitičko-podravska policija.
Dragovoljna predaja oružja bez sankcija
Policija je pozvala građane koji u svojim domovima pronađu, posjeduju ili skrivaju ilegalno oružje ili eksplozivna sredstva da bez odgode nazovu broj 192 i time učine prvi korak prema dragovoljnoj predaji bez sankcija.
Dragovoljna predaja odnosi se na predaju zabranjenog i dopuštenog oružja bez vremenskog ograničenja.
Podsjećaju građane da oružje i eksplozivna sredstva ne donose samostalno u policijske postaje, već da pozovu policiju na broj 192, nakon čega će policijski službenici doći na dogovorenu adresu i na siguran način preuzeti opasna sredstva.
Odgovornim postupanjem svakog pojedinca doprinosimo većoj sigurnosti naše zajednice, zaključuju.