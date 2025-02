Građani potpisali međuvlasnički ugovor, prozivaju investitora: "Godinama sam plaćala njegovu potrošnju vode"

Ovaj put, radnja se događa u Karlovcu, a zgrada koju je izgradio nije ilegalna. Dapače njegov hotel s 30 soba ima uporabnu dozvolu i radi.

No, suvlasnici dvorišta na koje se proteže stražnja strana njegovog hotela tvrde, prevario nas je, nije bio takav dogovor. Dvije suvlasnice tvrde da je krivotvorio njihovu suglasnost, a državna inspektorica koja je radila na tom slučaju da je za uvid u dokumentaciju i ulaz na gradilište morala tražiti asistenciju policije.

"Dobio je šamarčinu tu pred njegovom terasom i dobio je kasnije šakom u bradu i dobio je kod paviljona kad je prolazio slučajno sa psom", rekla je Sanja Gosta Jerman iz Karlovca.

"Ja sam nebrojeno puta ovdje zvala policiju, jer bi me ili naguravao ili bi me vrijeđao, neću uopće spominjati riječi koje su korištene. Jednostavno smatra, kao i u Jaski, da je on glavni gospodar svega i sve može", rekla je Anamaria Kasunić.

I dok mu je u Jastrebarskom ipak Državni Inspektorat otežao posao izdajući mu nalog za rušenje, u Karlovcu ga ni čitav niz njihovih kazni nije spriječio. Ovdje je Grgas izgradio hotel od 30 soba, a od lokalnih vlasti je dobio sve dozvole. Također, ih je ishodio putem, više puta u desetak godina izmjenjujući i dopunjujući građevinsku dozvolu.

Spojio je dvije zgrade, jednu na adresi Vladimira Nazora, a drugu na drugoj adresi, dr. Vladka Mačeka. Tu je adaptirao prizemnu dvorišnu zgradu. Suvlasnici na toj adresi su 2014. s njim potpisali međuvlasnički ugovor kojim su uredili odnose oko adaptacije dvorišne zgrade i korištenju zajedničkog dvorišta.

"Trebao je urediti apsolutno sve ovo. Napraviti fasade. Također, napraviti ovdje fasadu. Budući da su ovdje bile, ovdje je bio niz šupa i jedna velika garaža. Koja je između ostalog stabilizirala statiku ove građevine koja je sad u potpunosti narušena. Možete vidjeti u kakvom je to stanju. To normalno ništa nije napravio", rekla je Anamaria Kasunić.

Jedino što je napravio je, tvrde, preselio njihove šupe jer mu je trebao prostor, asfaltirao dvorište jer mu treba za prilazni put njegovom objektu i troškove dok je gradio.

Ja sam dobivala račune po 600-700 kuna. Žalila sam se svima", rekla je Dragica Teteši.

Zaštićena stanarka u gradskom stanu, koja živi u ovoj zgradi, kaže, godinama je plaćala njegovu potrošnju vode.

"Bilia sam na inkasatoru, pitala da li gospodin Grgas Stjepan Mačekova 3a ima brojilo od vode. Rekli su da ima, kolika je potrošnja, nula kubika. Plaćala sam račune od 2016. negdje do 2022.", rekla je Dragica Teteši.

Građani slali primjedbe, dizali tužbe

Susjedi s bočne strane izgrađenog Grgasovog hotela, također su nezadovoljni. Slali su primjedbe, dizali tužbe jer je podigao zajednički zid preko gabarita, tvrde.

I tu dolazimo na osnovni problem. Svi naši sugovornici tvrde, on je radio adaptaciju prizemne dvorišne zgrade od 174 metra četvorna.

"No, kao što vidite, od prizemnice je nastala dvokatnica sa ogromnom terasom, sa stepeništem koji isto ulazi na naš prostor i sve je to rađeno bez ikakve naše privole. Dobio je sve dozvole kao i što je bilo u slučaju u Jastrebarskom, zato sam vas i zvala, kad sam vidjela da nismo jedino mi koji smo u biti potkradeni", rekla je Anamaria Kasunić.

Nije imala pojma da gradi dvokatnicu i toliki hotel, tvrdi Anamaria Kasunić. S tim se nitko od njih nije složio, kaže.

Svi su, kaže iznenađeni opsegom gradnje i činjenicom da Grgas ima sve dozvole, tvrdi s njihovim krivotvorenim potpisima na suglasnostima.

Iz Grada Karlovca na upit Provjerenog su odgovorili da je građevinska dozvola s izmjenama i dopunama postala pravomoćna 2023., a prošle godine je hotel dobio i uporabnu dozvolu.

Ipak, sad se zbog pravomoćnosti svih dozvola, nemaju pravo ni na što žaliti. Mogu samo privatno tužiti.

O cijeloj situaciju smo pokušali razgovarati i sa Grgasom, koji je telefonski pristao, a kad smo stigli u Karlovac dočekala nas je direktorica njegove firme, a zatim se pojavio i on, no na kraju izjavu nismo dobili.

O svemu ovom Stjepan Grgas nam je rekao da svi lažu, ali da nas ionako ne zanima istina pa ne želi pred kamerom s nama razgovarati, ali eto, on je zadovoljan jer smo snimili hotel pa smo mu, kako kaže, napravili reklamu.

