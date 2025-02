Plenković o dojavama o bombama u školama: "Živimo u vremenima kada..."

Na početku sjednice premijer Andrej Plenković osvrnuo se na dosadašnja saznanja o dojavama o bombama u školama diljem Hrvatske.

"Na temelju informacija ministra unutarnjih poslova i potpredsjednika Vlade Davora Božinovića i ministra znanosti, obrazovanja i mladih Radovana Fuchsa koje smo dobili, jutros je zabilježena dojava o postavljenim bombama u više škola. Svi su reagirali, specijalizirane ekipe provjeravaju sve informacije i molimo učenike, profesore, zaposlenike i roditelje za strpljenje. Provjerit će se sve škole da vidimo li ima nešto. Prema ovome dosad, provjereno je 50-tak škola u odnosu na 70-tak dojava, a prema onome što su za sada vidjeli, sve su za sada bile lažne dojave", kazao je Plenković.

"No, s obzirom na ozbiljnost ovakvih prijetnji, sve službe će napraviti maksimalan napor da se to i pouzdano na licu mjesta utvrdi. Živimo u vremenu kada se i s ovakvim prijetnjama suočavamo, kao i mnogi drugi, i nadamo se da će to danas sve biti u redu", poručio je premijer.

Podsjetio je i na dan ranije održan sastanak Vijeća za upravljanje razvojem turizma: "Smisao sastanka je bio da svim dionicima u turizmu i ugosititeljstvu na početku turističke faze ove godine signaliziramo da je politika cijena jedan od ključnih elementata gostiju kada biraju destinaciju. Sugerirali smo im svima da povedu računa pri formiranju cijena."

Opetovao je čestitku cjelokupnom turističkom sektoru na lanjskim fascinantnim rezultatima te naglasio: "Kako bi tako nastavili, važno je da budemo umjereni i da se politikom cijena pokažemo konkurentni."

Čestitku je uputio još jednom i hrvatskoj rukometnoj reprezentaciji: "U ime cijele Vlade čestitam rukometašima na srebru i organizaciji na utakmicama odigranima u Hrvatskoj. Hvala svim navijačima i građanima na prekrasnom dočeku naših sportaša. Ovo je bila velika prilika promocije sporta i jačanja jedinstva nacije."

S obzirom na to da je, između ostalog, na dnevnom redu Vlade, i Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strancima, Plenković je naglasio: "Vlada želi bolje i sustavnije regulirati pravni okvir kako bismo na pravi način reagirali na fenomen dolaska stranih radnika u Hrvatsku."

"Trenutačno imamo više od milijun i 700.000 zaposlenih, a broj nezaposlenih je nešto manji od 100.000", kazao je i dodao da trenutno imamo 113.000 radnika iz trećih država. Bilo je 286.000 zahtjeva za izdavanje dozvola za boravak i rad, a izdano je 206.529 dozvola, najviše u graditeljstvu te turizmu i ugostiteljstvu, kazao je Plenković.

Dodao je da najveći broj stranih radnika dolazi iz BiH, Nepala, Srbije, Indije, Filipina, Sjeverne Makedonije... te ustvrdio: "Mislim da smo na ovaj način popunili potrebe tržišta rada. Ovaj zakon uredit će status i zaštitu stranih radnika."