Grad časti Zagrepčane: U petak besplatan prijevoz tramvajima i autobusima

Na Dan bez automobila, središte grada bit će zatvoreno za motorni promet od 8:00 do 20:00 sati:

- Gornji grad - zabrana pristupa Mesničkom sjeverno od Streljačke ulice uključujući i pristup s Ilirskog trga;

- Unutar područja omeđenog ulicama: Ulica Tome Mikloušića, Zvonarnička, Ribnjak, Palmotićeva do Ulica Ruđera Boškovića, Ulica Ruđera Boškovića preko Hebrangove do Gundulićeve, Gundulićevom do Ilice, Ilicom do Mesničke i Mesnička do Streljačke;

- Martićeva ulica zapadno od Smičiklasove.

Istoga dana, u 18:00 sati, održat će se i Zagrebačka Žbica - tradicionalna vožnja biciklima zagrebačkim ulicama s ciljem promicanja tolerancije i prometne kulture među svim sudionicima u prometu.

Zagrebačka žbica starta sa Zrinjevca kod Glazbenog paviljona gdje je od 16 sati previđeno okupljanje građana, a majice će se moći preuzeti prije početka vožnje. Vožnja će se odvijati u redovnom režimu prometa uz policijsku pratnju na biciklima. Prva Zagrebačka žbica vožena je na Dan bez automobila 2000. te su mnogobrojna djeca odrasla uz Žbicu i danas su odgovorni vozači bicikala.

Trasa utrke duga je 7 kilometara: Zrinjevac – južna strana, Ul. Andrije Hebranga, Trg Republike Hrvatske – južna strana, Klaićeva, Ulica republike Austrije, Trg Vladka Mačeka, Prilaz Gjure Deželića, Trg Republike Hrvatske – sjeverna strana, Masarykova, Preradovićeva, Ul. Baruna Trenka, Ul. Pavla Hatza, Ul. kneza Mislava, Trg žrtava fašizma – južna strana, Zvominirova, Bauerova, Vlaška, Šoštarićeva, Langov trg, Branjugova, Palmotićeva, Ul. Ruđera Boškovićeva, Zrinjevac – južna strana.