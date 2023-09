Nova regulacija prometa na jednoj od najprometnijih zagrebačkih prometnica: Počinju radovi, trajat će mjesec dana

Najavljeni su radovi na Aveniji Većeslava Holjevca koji počinju u četvrtak, a trajat će mjesec dana, najavili su iz Grada Zagreba.

"Zbog izvođenja radova sanacije kolnika, od Islandske do Nežićeve ulice, koja je vrlo prometno opterećena motornim i naročito prometom javnog gradskog prijevoza, tvrtka ZH d.o.o., Podružnica Zagrebačke ceste će započeti s radovima od četvrtka od 8:30 do 21. 10. 2023. godine do 4:00, te će navedena dionica bit će zatvorena za sav promet", napisali su.

Za vrijeme radova, ovisno od dinamike izvođenja radova, pristup naselju Podbrežje bit će cijelo vrijeme sa sjeverne, odnosno južne strane Avenije.



Obilazni pravac za vrijeme radova bit će:

Av. Većeslava Holjevca (sjever) – Islandska – Ulica SR Njemačke – Av. V. Holjevca (jug) i obratno.

Pristup Horvatovoj ulici bit će moguć iz smjera:

Av. Većeslava Holjevca (jug) – Ivana Drmića – Oreškovićeva – Horvatova.

Kako bi se na navedenoj dionici izbjegla dodatna zagušenja, iz Grada predlažu obilazni pravac:

Av. Većeslava Holjevca (sjever) – Av. Dubrovnik – SR Njemačke i dalje u smjeru juga.

ZET je objavio i kako će prometovati autobusne linije. 268 (Glavni kolodvor – Velika Gorica), 310 (Glavni kolodvor – Petrovina), 311 (Glavni kolodvor – Cerovski Vrh), 313 (Glavni kolodvor – Vukomerić) i 330 (Glavni kolodvor – Velika Gorica) će od četvrtka u 8:30 do očekivanog završetka radova 21. listopada, prometovati djelomično izmijenjenim trasama u oba smjera:

Glavni kolodvor – redovnim trasama do raskrižja Avenije Većeslava Holjevca i Islandske ulice – (lijevo) Islandska ulica – (desno) Ulica Savezne Republike Njemačke – u nastavku redovnim trasama prema svojim odredištima

Radovi na Aveniji Većeslava Holjevca (Foto: ZET)

Autobusna linija 268 privremeno neće koristiti stajalište Građevinska škola u smjeru juga i obostrana stajališta Podbrežje, Otok – Nežićeva, Otok i Oreškovićeva.

Na izmijenjenom dijelu trase linija 268 neće koristiti usputna stajališta osim autobusnog stajališta Građevinska škola na Islandskoj ulici u smjeru istoka, i obostranog autobusnog stajališta Oreškovićeva u Ulici Savezne Republike Njemačke.