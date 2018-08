Na posljednjoj sjednici Vlade uoči ljetne stanke ministar financija Zdravko Marić napokon je javno predstavio prijedlog nastavka porezne reforme. A još detalja od njega doznajemo u Dnevniku Nove TV.

Oko zdravstva je najveća dubioza. Vaš koalicijski partner kaže da se čekaju mjere i prijedlozi ministra Kujundžića, a on svako malo licitira drugim brojkama. Kako stoje stvari doista? Imate li Vi uopće informaciju o tome koliko novca treba Vašem kolegi Kujundžiću?

Raspolažemo podacima koji govore o ukupnim dugovima u zdravstvu. Znate da smo prošle godine s dodatnom injekcijom koju smo u okviru postojećeg limita proračuna dali po prvi puta, smanjili te dugove bez povećanja javnog duga. Međutim, oni i dalje postoje kao takvi. Danas su na razini oko sedam milijardi kuna i sigurno je da, kao što smo to i apostrofirali prošle godine, injekcija neće riješiti sav problem, već je potrebno napraviti kombinaciju mjera na prihodnoj i troškovnoj strani.

Podržavate li ovu ideju 100 postotnog povećanja trošarina na cigarete i alkohol što je rekao ministar Kujundžić?

Već nekoliko sam puta javno govorio o tome. Mislim da jednu takvu mjeru ne mogu promatrati izdvojeno. Bez obzira što nisam stručan za zdravstvo i nisam medicinski educiran, znam da je prevencija glavna stvar.

Istovremeno, znate da imao najdulju kopnenu granicu u Europskoj uniji, sa zemljama ne članicama EU - BiH i Srbijom. Dakle, od Županje, Slavonskog Broda sve do Imotskog i Metkovića postoji problem da se ponovno otvori tzv. sivo tržište koje smo nakon dugo godina uspjeli anulirati, odnosno svesti na najmanju moguću mjeru. Što se tiče zdravstva, dugove smo na neki način naslijedili prije te injekcije prošle godine, dugovi pojedinih lokalnih bolnica su sezali na preko 970 dana. Gotovo tri godine su bili rokovi plaćanja. Oni su sad svedeni na oko godinu dana. Ali to je još uvijek godina dana te to još uvijek nije nešto čime možemo biti zadovoljni. Podaci kojima raspolažemo od početka ove godine ponovno pokazuju pritiske na te dospjele nepodmirene obveze.

